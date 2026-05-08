Home Survivor Stiri Survivor, 8 mai 2026. Cum a reacționat Gabi Tamaș atunci când a câștigat lava cake. Toate privirile au fost îndreptate asupra lui

Gabi Tamaș a luat pe toată lumea prin surprindere cu reacția lui după ce a câștigat un desert la jocul de licitație. Toți l-au privit cu mare atenție. Iată ce s-a întâmplat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 08 Mai 2026, 23:00 | Actualizat Vineri, 08 Mai 2026, 23:08
Săptămâna 18 din Survivor România 2026 a început pentru concurenți cu Jocul Căpitanilor. Aceștia au depus eforturi mari pentru a câștiga titlul de conducător, însă doar Maria și Andreea s-au putut bucura de această victorie.

Astfel, cele două fete au fost puse să își formeze echipa cu care va merge la jocul de recompensă. Concurentele au scos la iveală strategii puternice în speranța că vor ajunge să câștige miza pusă în joc de Adi Vasile.

De altfel, proba pe care o au de parcurs nu este deloc ușoară. Aceștia trebuie să dea dovadă de putere, curaj, rapiditate și îndemânare.

„Recompensa este una destul de complexă! O să fie o activitate unde unii o să aveți de câștigat mai mult, iar alții mai puțin. Sunteți pregătiți? Recompensa de astăzi este jocul de licitație! (...) O să aveți și o experiență de parasailing.

Mai rămâne să vă spun traseul pe care vă veți lupta. O să plecați de pe apă, de pe un ponton cu câteva obstacole prin care va trebui să treceți. Ajunși la mal o să intrați pe o bârnă, după care aveți o plasă de unde trebuie să luați două steaguri pentru a continua. Urmează ceva mai complicat, care arată precum o sanie, unde o să folosiți forța abdominală. La final veți avea inele cu care trebuie să dărmați toate bilele de pe masă. Primul care face asta câștigă un punct, iar astăzi luptăm până la 10!”, a fost anunțul făcut de Adi Vasile.

După o luptă aprigă, Maria și echipa ei au reușit să câștige jocul de recompensă. Așadar, aceștia au primit cei mai mulți bani pentru licitație. Și echipa Andreei a avut de câștigat o suma, dar mult mai mică.

Cum a reacționat Gabi Tamaș când a văzut că a câștigat licitație pentru un lava cake

Printre cele mai dorite preparate de la licitație a fost și faimosul lava cake. Concurentele nu au mai ținut cont de nimic și au „aruncat” cu banii pentru a câștiga desertul, însă cel care a reușit să se bucure de el a fost chiar Gabi Tamaș.

„Fix ce mi-a recomandat doctorul! Mulțumesc mult!”, a fost reacția concurentului atunci când a văzut că celelalte fete nu au licitat mai mult pentru desert.

„Ți-ai consumat toți banii, dar sunt convins că ești mulțumit cu ce ai câștigat până acum! De acum urmează să privești”, i-a dezvăluit Adi Vasile.

Mai mult, Gabi Tamaș a luat pe toată lumea prin surprindere cu reacția pe care a avut-o după ce a gustat din lave cake. Toate privirile au fost îndreptate asupra lui în timp ce savura deliciosul desert.

Survivor România 2026 se vede în fiecare vineri, de la 20:30, iar de sâmbătă și duminică, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

