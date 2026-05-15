Survivor, 15 mai 2026. Cine a câștigat jocul căpitanilor. Ei au primit dreptul de a-și forma echipele

Noua săptămână de Survivor a venit cu un nou joc pentru alegerea căpitanilor. În ediția de pe 15 mai 2026, concurenții din tribul Los Ninos s-au luptat pentru dreptul de a-și forma propriile echipe.

După plecarea lui Marian Godină, a început o nouă săptămână la Survivor. Bianca Giurcanu nu a câștigat nicio recompensă de la unificare și a precizat că speră să-i dispară ghinionul.

Adi Vasile a explicat regulile noului joc pentru căpitani: „Finaliștii vor fi căpitanii jocului pentru recompensă, iar câștigătorul va avea avantajul de a alege primul. Va trebui să stați cu picioarele pe o platformă de lemn instabilă. În mână veți avea un suport de lemn cu o minge pe care va trebui să o țineți în echilibru. Ultimii doi care rămân sunt finaliștii”, i-a anunțat Adi Vasile pe concurenții din tribul Los Ninos.

Cristian a fost primul care a ieșit din joc. Gabi a ieșit și el foarte repede din joc. Andreea a ieșit din joc după ce gradul de dificultate a crescut. Patricia a fost următoarea care a ieșit din joc, fiind urmată de Ramona. Gigi a iețit din joc după ce gradul de dificultate a crescut din nou. La ultimul grad de dificultate au ieșit pe rând: Bibi, Bianca, Maria. Au rămas finalistii Lucian și Aris. Aris a câștigat jocul și dreptul de a alege primul.

Căpitanii Aris și Lucian au fost invitați să-și formeze echipele.

Aris i-a ales pe: Bibi, Gabi, Andreea, Bianca

Lucian i-a ales pe:: Maria, Gigi, Ramona, Patricia

Cristian, fiind ultimul, a primit ocazia de a alege singur în ce echipă vrea, așa că a mers la Aris. Așadar, echipa lui Aris este formată din: Bibi, Gabi, Andreea, Bianca și Cristian.

După ce s-au format cele două echipe Adi Vasile a anunțat și în ce constă jocul de recompensă, dar mai ales în ce constă recompensa însăși.

Așadar, echipa lui Aris și cea a lui Lucian au aflat că recompensa este formată dintr-o masă copioasă și o experiență de neuitat în capitala Republicii Dominicane.

Recompensa este formată din: un burger, cartofi prăjiți, crochete de cașcaval, ceai cu gheață, două prăjituri și o excursie la Santo Domingo.