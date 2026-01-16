Mireasa, sezon 13. Ben a recunoscut că a făcut conținut pentru adulți: „I-ai șocat pe băieți cu mărturisirea ta”

În gala de pe 16 ianuarie 2026 de Mireasa Ben a vorbit despre trecutul său controversat. Concurentul a recunoscut că în 2020 a făcut conținut pentru adulți.

Ben le-a povestit băieților că a făcut videochat și OnlyFans. Declarațiile băiatului i-au surprins pe concurenți, mai ales că până acum povestea lui de viață i-a impresionat pe toți.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Cine este Ben. Povestea de viață a concurentului le-a impresionat profund pe fete

Un concurent de la Mireasa a făcut conținut pentru adulți: „I-ai șocat pe băieți cu mărturisirea ta”. Despre cine e vorba

„Eu m-am ocupat de chestia asta în trecut. Filmam dezbrăcat. Eram colaborator pentru partenera care nu avea partener. Eu am vrut să văd și partea din spatele persoanelor care sunt judecate. Pentru mine chestia asta nu e ieșită din comun. Dacă vorbim de partea de bani, chiar se fac. Nu am continuat că nu vreau să amestec viața de acasă cu viața de la muncă. Erau unele care mă întrebau dacă vreau o relație după o noapte de colaborare”, a spus Ben.

Băieții au fost surprinși de mărturisirea colegului său de competiție.

Întrebat dacă regretă acea perioadă, Ben a spus: „Acum da”.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.