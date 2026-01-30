Survivor 2026 liveblog, saptamana 4. Se anunță o nouă săptămână plină de provocări în triburile Faimoșilor vs. Războinicilor

Survivor. Faimoși vs Războinici îi arată pe concurenți mai vulnerabili, încercând din greu să facă față provocărilor din junglă. Show-ul suprem al supraviețuirii continuă pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Survivor 2026 liveblog, 30 ianuarie

15:00

14:00

Faimoșii și Războinicii au suferit deja primele pierderi din triburi. Au învățat ce înseamnă să pierzi Imunitatea și să ajungi la Consiliul Tribal, au descoperit ce presiune se pune pe ei la jocuri când au mai puțin membrii în echipă și acum știu că au nevoie de forțe proaspete!

În acest weekend, vin întăririle la fața locului! Câte doi noi concurenți se vor alătura fiecărui trib, cu o motivație clară – să demonstreze că se pot integra rapid și că pot merge până la capăt!

În rândul Faimoșilor se alătură Marian Godină și Andreea Munteanu. La Războinici se vor adăuga Maria Dumitru și CAV.

12:00

La finalul saptămânii 3 de Survivor România 2026, două concurente au părăsit jungla Dominicană și au plect spre România.

Jocul de provizii a fost unul surprinzător, Războinicii reușind să se impună, fără niciun fel de probleme în fața Faimoșilor. După perioada dificilă, aceștia și-au revenit, legând două câștiguri consecutive.

Yasmin Awad a revenit de la controlul medical, iar veștile au fost dure – a trebuit să părăsească competiția pentru a reveni în țară, cât mai rapid, și a se ocupa de un tratament corespunzător. Cu lacrimi în ochi, ea și-a părăsit tribul, după ce flacăra i-a fost stinsă.

Eliminările au continuat, după Duelul dintre Cristi Boureanu și Roxana Condurache. Cea din urmă a pierdut lupta și a devenit a doua concurentă din trib care revine spre România.