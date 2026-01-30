Antena Căutare
Home Survivor Stiri Survivor 2026 liveblog, saptamana 4. Se anunță o nouă săptămână plină de provocări în triburile Faimoșilor vs. Războinicilor

Survivor 2026 liveblog, saptamana 4. Se anunță o nouă săptămână plină de provocări în triburile Faimoșilor vs. Războinicilor

Survivor. Faimoși vs Războinici îi arată pe concurenți mai vulnerabili, încercând din greu să facă față provocărilor din junglă. Show-ul suprem al supraviețuirii continuă pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 30 Ianuarie 2026, 12:01 | Actualizat Vineri, 30 Ianuarie 2026, 15:04
Nu rata noile ediții din săptămâna 4 de Survivor 2026 vineri de la 20.30 și sâmbătă și duminică d ela 20.00 la Antena 1 și AntenaPLAY! | Antena 1

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Survivor 2026 liveblog, 30 ianuarie

  • 15:00

Seara aceasta de vineri marchează startul weekend-ului, iar cel mai bun început este doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY, de la 20:30, cu o nouă ediție din cel mai dur format de televiziune și singurul în care limitele umane sunt depășite – Survivor!

Articolul continuă după reclamă
  • 14:00

Faimoșii și Războinicii au suferit deja primele pierderi din triburi. Au învățat ce înseamnă să pierzi Imunitatea și să ajungi la Consiliul Tribal, au descoperit ce presiune se pune pe ei la jocuri când au mai puțin membrii în echipă și acum știu că au nevoie de forțe proaspete!

În acest weekend, vin întăririle la fața locului! Câte doi noi concurenți se vor alătura fiecărui trib, cu o motivație clară – să demonstreze că se pot integra rapid și că pot merge până la capăt!

În rândul Faimoșilor se alătură Marian Godină și Andreea Munteanu. La Războinici se vor adăuga Maria Dumitru și CAV.

  • 12:00

La finalul saptămânii 3 de Survivor România 2026, două concurente au părăsit jungla Dominicană și au plect spre România.

Jocul de provizii a fost unul surprinzător, Războinicii reușind să se impună, fără niciun fel de probleme în fața Faimoșilor. După perioada dificilă, aceștia și-au revenit, legând două câștiguri consecutive.

Yasmin Awad a revenit de la controlul medical, iar veștile au fost dure – a trebuit să părăsească competiția pentru a reveni în țară, cât mai rapid, și a se ocupa de un tratament corespunzător. Cu lacrimi în ochi, ea și-a părăsit tribul, după ce flacăra i-a fost stinsă.

Eliminările au continuat, după Duelul dintre Cristi Boureanu și Roxana Condurache. Cea din urmă a pierdut lupta și a devenit a doua concurentă din trib care revine spre România.

„O nouă săptămână, un nou început pentru triburi”, în această seară la Survivor, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPL...
Înapoi la Homepage
AS.ro Salarii de 450.000 de euro pentru cinci români care nu au muncit o secundă! Sunt bani publici Salarii de 450.000 de euro pentru cinci români care nu au muncit o secundă! Sunt bani publici
Observatornews.ro Un oraş din România a anunţat că şterge toate datoriile mici ale tuturor locuitorilor Un oraş din România a anunţat că şterge toate datoriile mici ale tuturor locuitorilor
Antena 3 Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi sezonul 1 integral!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi sezonul 1 integral!
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Cum au arătat Orianda și Călin Donca de la Survivor în ziua nunții. Imagini de colecție de la eveniment | EXCLUSIV
Cum au arătat Orianda și Călin Donca de la Survivor în ziua nunții. Imagini de colecție de la eveniment | EXCLUSIV
3 zodii atrag succesul financiar în perioada 2 – 8 februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
3 zodii atrag succesul financiar în perioada 2 – 8 februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele Catine.ro
Îi plăcea șprițul de mic! Poza adorabilă din copilaria lui Gabi Tamaș. Cum arăta concurentul Survivor | Exclusiv
Îi plăcea șprițul de mic! Poza adorabilă din copilaria lui Gabi Tamaș. Cum arăta concurentul Survivor | Exclusiv
Fostul partener al faimoasei Dilan Çiçek Deniz are o nouă relație. Cum a apărut Thor Saevarsson în mediul online
Fostul partener al faimoasei Dilan Çiçek Deniz are o nouă relație. Cum a apărut Thor Saevarsson în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
VIDEO. Un consilier local din Brăila s-a făcut de râs în direct. Nu a mai avut răbdare la depunerea jurământului
VIDEO. Un consilier local din Brăila s-a făcut de râs în direct. Nu a mai avut răbdare la depunerea jurământului Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Artista noastră s-a despărțit de iubitul ei după patru ani de relație! Vedeta a făcut primele declarații despre separare: „E foarte dureros...” Video
Artista noastră s-a despărțit de iubitul ei după patru ani de relație! Vedeta a făcut primele declarații... Elle
Mihai Trăistariu, apariție controversată! Și-a schimbat singur look-ul:
Mihai Trăistariu, apariție controversată! Și-a schimbat singur look-ul: "Parcă ești electrocutat" Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Galette cu fulgi de ovăz și brânză. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franceză
Galette cu fulgi de ovăz și brânză. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franceză HelloTaste.ro
Bărbatul care a cumpărat o insulă pustie cu 9.000 € și a transformat-o în refugiu anti bogați. A refuzat să o vândă cu 50 milioane $
Bărbatul care a cumpărat o insulă pustie cu 9.000 € și a transformat-o în refugiu anti bogați. A refuzat să... Antena3.ro
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el useit
Bianca Drăgușanu păstrează o siluetă de invidiat la 43 de ani! Ce mănâncă vedeta
Bianca Drăgușanu păstrează o siluetă de invidiat la 43 de ani! Ce mănâncă vedeta BZI
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii Jurnalul
Minelli, confesiuni despre maternitate, familie și carieră: Îmi plătesc fata să îl adoarmă pe fratele ei...
Minelli, confesiuni despre maternitate, familie și carieră: Îmi plătesc fata să îl adoarmă pe fratele ei... Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Ciclonul care a făcut ravagii în Portugalia şi Spania lovește România. Alertă de ger şi ninsoare în toată ţara
Ciclonul care a făcut ravagii în Portugalia şi Spania lovește România. Alertă de ger şi ninsoare în toată ţara Observator
Pierzi mereu sarcina? Acestea sunt motivele pentru care te confrunți cu avorturi spontane repetate
Pierzi mereu sarcina? Acestea sunt motivele pentru care te confrunți cu avorturi spontane repetate MediCOOL
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce ne plictisim și cum să depășim acest sentiment
De ce ne plictisim și cum să depășim acest sentiment DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat UseIT
De ce trebuie să cerni făina: trucuri simple pentru rețete reușite
De ce trebuie să cerni făina: trucuri simple pentru rețete reușite Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x