Survivor, 23 mai 2026. Cine a câștigat colanul de Imunitate! Ce provocare au primit concurenții și ce a anunțat Adi Vasile

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 23 Mai 2026, 21:58 | Actualizat Sambata, 23 Mai 2026, 22:06
Ziua a început în forță pentru concurenții din tribul Los Ninos, în ediția din 23 mai 2026 a emisiunii Survivor România. Înainte de lupta pentr colanul de Imunitate, Adi Vasile a adus o veste complet neașteptată. Descoperă cine a câștigat confruntarea și a pus astfel mâna pe imunitate.

Concurenții rămași în competiție în Republica Dominicană au început ziua în forță, cu gândul la colanul de Imunitate. După ce au mâncat și s-au preegătit, aceștia au plecat să se întâlnească din nou cu Adi Vasile pentru a afla ce provocare îi așteaptă de data aceasta.

„Bine ați venit la jocul de Imunitate! Ați început într-un echilibru perfect, acum el nu mai există: sunteți 6 fete și 4 băieți, așa că la următorul consiliu tribal, una dintre fete va părăsi competiția”, a fost vestea complet neașteptată dată de Adi Vasile.

Așa cum era de așteptat, vestea a adus un val de îngrijorare printre concurentele care au aflat că duelul se va juca strict între fete.

„Sunt convins că unul dintre voi va termina ziua aceasta având colanul la gât și având o stare de spirit bună. Și ca să câștigați cele două lucruri urmează să luptați pe următorul traseu: imedit după start sunt două obstacole foarte rapide, după care veți merge pe o bârnă, mai departe veți avea un obstacol cu două găuri pe unde veți intra, veți ieși pe a doua gaură și veți merge mai depare la o nouă bârnă, dar de data aceasta mult mai îngustă. Vă veți târî și, fix înainte de final, aveți acolo o plasă. La final sunt cinci mingi pe un postament, de la mic la mare. Voi veți avea bețe de lemn cu care veți arunca și va trebui să introduceți, să loviți acele mingi și ele să cadă în coș, respectând regula de a arunca de la cea mai apropiată la cea mai îndepărtată. După ce ați pus toate mingile în coș aveți un coș de basket, unde va trebui să introduceți primul coș. Nu uitați, aveți două vieți, țineți de ele, fiindcă fac diferența”, a anunțat Adi Vasile.

Concurenții au extras câte un număr din săculețul negru aflat la Adi Vasile pentru a afla cu cine fac echipă la confruntare.

Gigi s-a întrecut cu Maria, Patricia a luptat împotriva Andreei, în timp ce Bibi s-a luptat cu Ramona, Gabi s-a luptat împotriva Biancăi, ceea ce a însemnat că Lucian s-a luat la întrecere cu Cristian.

Traseul nu a fost deloc ușor, însă gândul al colanul de Imunitate i-a determinat pe concurenți să dea tot ce au avut mai bun! Trei au rămas la proba finală: Lucian, Cristian și Maria. La final, Lucian Popa a fost cel care a reușit să câștige colanul de Imunitate, spre marea uimire a celor prezenți. Vă reamintim faptul că el a fost provocat de Gabi Tamaș să nu lupte pentru colan pentru ca ei să lupte la duel. Totuși, deși a aflat că duelul se dă doar între fete și că acest colan ar fi ajutat pe una dintre ele, Lucian tot a luptat și a câștigat.

„Ce te-a motivat să câștigi?”, a întrebat Adi Vasile.

„Am tras pentru mine, nu am venit doar să fac figurație. O să mă gândesc pe cine nominalizez. Am pe cineva în minte, dar mă mai gândesc”, a zis concurentul.

Survivor România 2026 se vede în fiecare vineri, de la 20:30, iar de sâmbătă și duminică, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

