Survivor, 24 mai 2026. Cine a câștigat jocul de recompensă! Ce surpriză au primit învingătorii din partea lui Adi Vasile

Descoperă cine a câștigat jocul de recompensă în ediția din 24 mai 2026 a emisiunii Survivor România.

În ediția din 24 mai 2026 a emisiunii Survivor, concurenții s-au împărțit în două echipe și s-au întrecut la jocul de recompensă. Descoperă cine a câștigat și ce surpriză a pregătit Adi Vasile.

Cine a câștigat jocul de recompensă la Survivor! Ce surpriză au primit învingătorii din partea lui Adi Vasile, în ediția din 24 mai 2026

Ziua a început în forță pentru concurenții de la Survivor, care s-au întâlnit cu Adi Vasile pentru a afla ce li s-a pregătit la jocul de recompensă.

„Los Ninos, bine ați venit la cel de-al treilea joc al săptămânii, urmează să vă întreceți pentru recompensă. Știm bine că avem doi căpitani, finaliștii jocului de imunitate de ieri: Andreea și Lucian, care a și câștigat colanul. Este de datoria voastră să faceți echipele”, a fost vestea aflată de concurenți.

„Sunt convins că recompensa de astăzi este intensă și diversificată. Dacă mergeți la restaurant acasă e posibil să vă placă mai multe lucruri diferite. O bucătărie care este foarte bună este bucătăria libaneză: aveți frigărui de pui, orez, falafel, baclava, humus și o băutură răcoritoare și pâine.

Dacă recompensa este clară, am să vă rog să vă întoarceți înapoi pe covor. Urmează să vă explic traseul. Pentru recompensa de astăzi trebuie să mergeți pe următorul traseu: veți pleca exact de acolo de unde vedeți semnele cu X și veți merge pe acel culoar cu câteva obstacole până la ușile pe care trebuie să le împingeți și să treceți de ele. Veți ajunge fix înainte de intrarea în piscină și aici începe greul. Veți intra în piscină și vă veți cățăra fix pe centru, până ajungeți sus la tobogan. Veniți pe tobogan, intrați încă o dată în piscină și finalul e în fața voastră. Acolo, aveți inel ede lemn cu care va trebui să dărâmați toate totemurile care sunt în fața voastră, doar că ele trebuie să cadă în plasă. Dacă unul dintre ele cade pe lângă, atunci va trebui să resetați poziția. Acela dintre voi care dărâmă ultimul totem câștigă un punct și astăzi, în cel de-al treilea joc, jucăm până la șapte puncte”, a explicat Adi Vasile.

Lucian a ales în echipa sa pe Bibi, Gigi, Bianca și Maria.

Andreea a ales în echipa sa pe Cristian, Gabi, Ramona și Patricia.

Astfel, după ce s-au stabilit strategiile de joc, căpitanii au decis și echipele: Lucian împotriva lui Cristian, Andreea împotriva lui Bibi, Maria împotriva Patriciei, Ramona împotriva Biancăi și Gigi împotriva lui Gabi.

Jocul a pornit și fiecare concurent a încercat să dea tot ce a avut mai bun pentru a câștiga savuroasa recompensă pregătită de Adi Vasile în ediția din 24 mai 2026 a emisiunii Survivor România. Primele două puncte au fost marcate de echipa lui Lucian. Cursa a fost una foarte strânsă și emoțiile au atins cote maxime pentru cei doi căpitani. La final, victoria a revenit echipei lui Lucian.

Survivor România 2026 se vede în fiecare vineri, de la 20:30, iar de sâmbătă și duminică, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.