Survivor, 26 aprilie 2026. Cine a câștigat primul joc de recompensă după unificare și cum au arătat cele două echipe

Tribul unificat de la Survivor 2026 a luptat pentru prima recompensă în ediția de pe 26 aprilie. Bătălia s-a desfășurat între 2 echipe alese de cei doi căpitani: Maria și Marian. Cei doi au avut acest titlu fiind finaliștii jocului pentru colanul de imunitate din ediția anterioară.

Legați la ochi, concurenții celor două echipe s-au luptat într-o mlaștină, dornici să câștige râvnita recompensă

Recompensa pentru care s-au luptat a constat în: două porții de șnițel pentru fiecare, salată de cartofi, legume la grătar, o prăjitură și un cocktail.

„Bătălia de astăzi va avea două echipe. Căpitanii celor două echipe sunt finaliștii de la jocul de imunitate. Respectiv Maria și Marian. Voi aveți misiunea de a vă construi echipa și evident să o purtați către victorie”, i-a anunțat Adi Vasile.

Marian pentru că a câștigat a ales primul. Polițistul a trebuit să aleagă o fată iar Maria un băiat. Ulterior Marian a ales un băiat, iar Maria o fată. Acest joc a fost fată contra fată și băiat contra băiat, motiv pentru care echipele au fost echilibrate.

Finala de la colan le-a asigurat Mariei și lui Marian titlul de căpitani doar pentru jocul din ediția de pe 26 aprilie.

Marian i-a ales în această ordine pe: Andreea, Alberto, Lucian, Bianca Giurcanu, Cristi

Maria i-a ales în această ordine pe: Gabi, Gigi, Bianca, Patricia, Aris, Patrice, Ramona.

„Vă veți confrunta legați la ochi cu brățări care au clopoței la mână și veți avea un ham care are la spate un steag. Obiectivul vostru este să luați steagul adversarului și să ridicați mâna deasupra capului. Lupta o să fie într-o mlaștină. Luptați până la 7”, le-a explicat Adi Vasile jocul.

Scorul a fost următorul:

Marian vs Aris - a câștigat Marian (echipa lui Marian)

Bianca vs Patricia - a câștigat Bianca (echipa lui Marian)

Cristian vs Gigi - a câștigat Gigi (echipa Mariei)

Bianca G. vs Maria - a câștigat Maria (echipa Mariei)

Lucian vs Gabriel - a câștigat Gabi (echipa Mariei)

Andreea vs Ramona - a câștigat Andreea (echipa lui Marian)

Alberto vs Aris - a câștigat Aris (echipa Mariei)

Bianca vs Patrice - a câștigat Bianca (echipa lui Marian)

Marian vs Gigi- a câștigat Gigi (echipa Mariei)

BIanca vs Patricia - a câștigat Patricia (echipa Mariei)

Cristian vs Gabi - a câștigat Gabi, făcând 7 la 4 pentru echipa Mariei.

Recompensa a fost câștigată de echipa Mariei, cu scorul de 7 la 4. Așadar, Maria, Gabi, Gigi, Bianca, Patricia, Aris, Patrice și Ramona au primit mâncarea pentru care s-au luptat.