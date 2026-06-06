Semifinala Survivor România 2026. Regulile primului joc: viteză, echilibru și precizie

Episodul 65 din data de 6 iunie 2026 al emisiunii Survivor România. Primul joc din semifinală le testează concurenților viteza, coordonarea și precizia, pe un traseu plin de obstacole. „După start intrați sub o plasă, apoi urmează o bârnă, două obstacole de cățărare, încă o bârnă, ultimul obstacol îl veți traversa, iar la final veți arunca săculeți de nisip”, le explică Adi Vasile celor șase semifinaliști. Proba este eliminatorie.

Sambata, 06.06.2026, 21:08