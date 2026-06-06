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Semifinala Survivor România 2026. Regulile primului joc: viteză, echilibru și precizie

Episodul 65 din data de 6 iunie 2026 al emisiunii Survivor România. Primul joc din semifinală le testează concurenților viteza, coordonarea și precizia, pe un traseu plin de obstacole. „După start intrați sub o plasă, apoi urmează o bârnă, două obstacole de cățărare, încă o bârnă, ultimul obstacol îl veți traversa, iar la final veți arunca săculeți de nisip”, le explică Adi Vasile celor șase semifinaliști. Proba este eliminatorie.
Sambata, 06.06.2026, 21:08
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Semifinala Survivor România 2026. Joc decisiv între Bianca Stoica și Lucian Popa. Cine a fost eliminat

Semifinala Survivor România 2026. Joc decisiv între Bianca Stoica și Lucian Popa. Cine a fost eliminat

Logo show Sambata, 06.06.2026, 23:07 Semifinala Survivor România 2026. Semifinaliștii Survivor, față în față cu o nouă provocare eliminatorie. În ce constă al doilea joc

Semifinala Survivor România 2026. Semifinaliștii Survivor, față în față cu o nouă provocare eliminatorie. În ce constă al doilea joc

Logo show Sambata, 06.06.2026, 22:32 Semifinala Survivor România 2026. Semifinaliștii, comentarii după eliminarea Biancăi Giurcanu: „Din fericire, a părăsit competiția!”

Semifinala Survivor România 2026. Semifinaliștii, comentarii după eliminarea Biancăi Giurcanu: „Din fericire, a părăsit competiția!”

Logo show Sambata, 06.06.2026, 22:15 Semifinala Survivor România 2026. Bianca Giurcanu, eliminată în semifinala Survivor: ”Nu mă așteptam să ajung atât de departe”

Semifinala Survivor România 2026. Bianca Giurcanu, eliminată în semifinala Survivor: ”Nu mă așteptam să ajung atât de departe”

Logo show Sambata, 06.06.2026, 21:43 Semifinala Survivor România 2026. Duel decisiv între Bianca și Ramona Micu. Cine a părăsit competiția

Semifinala Survivor România 2026. Duel decisiv între Bianca și Ramona Micu. Cine a părăsit competiția

Logo show Sambata, 06.06.2026, 21:30 Semifinala Survivor România 2026. Două jocuri eliminatorii! Iată regulile semifinalei care decid cei patru finaliști ai competiției

Semifinala Survivor România 2026. Două jocuri eliminatorii! Iată regulile semifinalei care decid cei patru finaliști ai competiției

Logo show Sambata, 06.06.2026, 20:53 Semifinala Survivor România 2026. Concurenții, confesiuni înainte de jocurile din semifinală: „Nimeni nu mai este de subestimat”

Semifinala Survivor România 2026. Concurenții, confesiuni înainte de jocurile din semifinală: „Nimeni nu mai este de subestimat”

Logo show Sambata, 06.06.2026, 20:30 Survivor România 2026. Final de drum pentru Andreea! Survivor România își află cei șase semifinaliști

Survivor România 2026. Final de drum pentru Andreea! Survivor România își află cei șase semifinaliști

Logo show Sambata, 06.06.2026, 00:00 Semifinala! Nu rata următorul episod Survivor România, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Semifinala! Nu rata următorul episod Survivor România, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Logo show Vineri, 05.06.2026, 23:59 Survivor România 2026. Lacrimi după eliminarea Andreei! Gabi Tamaș și Patricia își iau rămas-bun de la prietena lor

Survivor România 2026. Lacrimi după eliminarea Andreei! Gabi Tamaș și Patricia își iau rămas-bun de la prietena lor

Logo show Vineri, 05.06.2026, 23:59 Survivor România 2026. Primele semifinaliste sunt stabilite! Bibi și Ramona merg mai departe la Survivor România

Survivor România 2026. Primele semifinaliste sunt stabilite! Bibi și Ramona merg mai departe la Survivor România

Logo show Vineri, 05.06.2026, 23:50 Survivor România 2026. Un nou joc! Șapte concurenți luptă pentru supraviețuire în competiție

Survivor România 2026. Un nou joc! Șapte concurenți luptă pentru supraviețuire în competiție

Logo show Vineri, 05.06.2026, 23:30
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