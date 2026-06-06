Semifinala Survivor România 2026. Concurenții, confesiuni înainte de jocurile din semifinală: „Nimeni nu mai este de subestimat”
Episodul 65 din data de 6 iunie 2026 al emisiunii Survivor România. Ajunși în semifinală, cei șase concurenți vorbesc deschis despre experiența trăită în competiție și despre relațiile pe care le-au construit cu foștii colegi de concurs. Fiecare rememorează cele mai dificile momente care le-au pus la încercare rezistența, dar și clipele care le-au adus cele mai mari satisfacții
Sambata, 06.06.2026, 20:30