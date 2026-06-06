Semifinala Survivor România 2026. Concurenții, confesiuni înainte de jocurile din semifinală: „Nimeni nu mai este de subestimat”

Semifinala Survivor, 6 iunie 2026. O nouă concurentă a fost eliminată din competiție. Și-a stăpânit cu greu lacrimile

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Semifinala Survivor România 2026. Semifinaliștii Survivor, față în față cu o nouă provocare eliminatorie. În ce constă al doilea joc

Semifinala Survivor România 2026. Joc decisiv între Bianca Stoica și Lucian Popa. Cine a fost eliminat

Semifinala Survivor, 6 iunie 2026. Confruntare aprigă între Bianca Stoica și Lucian Popa. Cine a fost eliminat înainte de Finală

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