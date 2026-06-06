Semifinala Survivor România 2026. Două jocuri eliminatorii! Iată regulile semifinalei care decid cei patru finaliști ai competiției

Episodul 65 din data de 6 iunie 2026 al emisiunii Survivor România. Semifinala aduce reguli dure pentru cei șase concurenți rămași în competiție, care se luptă pentru un loc în marea finală și pentru premiul de 100.000 de euro. „Urmează o zi foarte intensă pentru că vor fi două jocuri. Fiecare joc este eliminatoriu. La finalul acestei zile veți rămâne 4 concurenți în lupta pentru trofeu”, le-a transmis prezentatorul Survivor, Adi Vasile.

Sambata, 06.06.2026, 20:53