Semifinala Survivor România 2026. Semifinaliștii, față în față cu o nouă provocare eliminatorie. În ce constă al doilea joc

Episodul 65 din data de 6 iunie 2026 al emisiunii Survivor România. Înaintea celui de-al doilea joc al semifinalei, prezentatorul Survivor, Adi Vasile, le-a explicat concurenților traseul pe care trebuie să îl parcurgă. „După start aveți două obstacole urmate de un labirint care se va finaliza cu o parte de târâre, iar la final veți arunca cu obiecte în formă de X pentru a dărâma 10 mingi, după care veți arunca cu discuri de lemn pentru a dărâma un totem”, a precizat acesta.

Sambata, 06.06.2026, 22:32