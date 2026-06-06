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Semifinala Survivor România 2026. Semifinaliștii, față în față cu o nouă provocare eliminatorie. În ce constă al doilea joc

Episodul 65 din data de 6 iunie 2026 al emisiunii Survivor România. Înaintea celui de-al doilea joc al semifinalei, prezentatorul Survivor, Adi Vasile, le-a explicat concurenților traseul pe care trebuie să îl parcurgă. „După start aveți două obstacole urmate de un labirint care se va finaliza cu o parte de târâre, iar la final veți arunca cu obiecte în formă de X pentru a dărâma 10 mingi, după care veți arunca cu discuri de lemn pentru a dărâma un totem”, a precizat acesta.
Sambata, 06.06.2026, 22:32
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Finala! Nu rata următorul episod Survivor România, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Finala! Nu rata următorul episod Survivor România, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Logo show Sambata, 06.06.2026, 23:45 Semifinala Survivor România 2026. Finala promite un duel spectaculos! Cine sunt finaliștii

Semifinala Survivor România 2026. Finala promite un duel spectaculos! Cine sunt finaliștii

Logo show Sambata, 06.06.2026, 23:41 Semifinala Survivor România 2026. Bianca Stoica, după eliminarea de la Survivor: ”Am pierdut la limită”

Semifinala Survivor România 2026. Bianca Stoica, după eliminarea de la Survivor: ”Am pierdut la limită”

Logo show Sambata, 06.06.2026, 23:22 Semifinala Survivor România 2026. Joc decisiv între Bianca Stoica și Lucian Popa. Cine a fost eliminat

Semifinala Survivor România 2026. Joc decisiv între Bianca Stoica și Lucian Popa. Cine a fost eliminat

Logo show Sambata, 06.06.2026, 23:07 Semifinala Survivor România 2026. Semifinaliștii, comentarii după eliminarea Biancăi Giurcanu: „Din fericire, a părăsit competiția!”

Semifinala Survivor România 2026. Semifinaliștii, comentarii după eliminarea Biancăi Giurcanu: „Din fericire, a părăsit competiția!”

Logo show Sambata, 06.06.2026, 22:15 Semifinala Survivor România 2026. Bianca Giurcanu, eliminată în semifinala Survivor: ”Nu mă așteptam să ajung atât de departe”

Semifinala Survivor România 2026. Bianca Giurcanu, eliminată în semifinala Survivor: ”Nu mă așteptam să ajung atât de departe”

Logo show Sambata, 06.06.2026, 21:43 Semifinala Survivor România 2026. Duel decisiv între Bianca și Ramona Micu. Cine a părăsit competiția

Semifinala Survivor România 2026. Duel decisiv între Bianca și Ramona Micu. Cine a părăsit competiția

Logo show Sambata, 06.06.2026, 21:30 Semifinala Survivor România 2026. Regulile primului joc: viteză, echilibru și precizie

Semifinala Survivor România 2026. Regulile primului joc: viteză, echilibru și precizie

Logo show Sambata, 06.06.2026, 21:08 Semifinala Survivor România 2026. Două jocuri eliminatorii! Iată regulile semifinalei care decid cei patru finaliști ai competiției

Semifinala Survivor România 2026. Două jocuri eliminatorii! Iată regulile semifinalei care decid cei patru finaliști ai competiției

Logo show Sambata, 06.06.2026, 20:53 Semifinala Survivor România 2026. Concurenții, confesiuni înainte de jocurile din semifinală: „Nimeni nu mai este de subestimat”

Semifinala Survivor România 2026. Concurenții, confesiuni înainte de jocurile din semifinală: „Nimeni nu mai este de subestimat”

Logo show Sambata, 06.06.2026, 20:30 Survivor România 2026. Final de drum pentru Andreea! Survivor România își află cei șase semifinaliști

Survivor România 2026. Final de drum pentru Andreea! Survivor România își află cei șase semifinaliști

Logo show Sambata, 06.06.2026, 00:00 Semifinala! Nu rata următorul episod Survivor România, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Semifinala! Nu rata următorul episod Survivor România, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Logo show Vineri, 05.06.2026, 23:59
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