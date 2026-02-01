Survivor România, 1 februarie 2026. Faimoșii au câștigat jocul de recompensă! Reacțiile Războinicilor

Episodul 12 din data de 1 februarie 2026 al emisiunii Survivor România. Faimoșii au câștigat jocul de recompensă, după o confruntare intensă, în care rezistența fizică și strategia au făcut diferența. Victoria le-a adus nu doar avantajul mult dorit, ci și un plus de moral într-un moment crucial al competiției. De cealaltă parte, Războinicii au reacționat vizibil afectați, cu frustrări și reproșuri apărute în tabără.

