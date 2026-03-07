Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei

Antena Căutare
Femeia în vârstă de 20 de ani care și-a ales porecla Milk Luv a declarat că se identifică drept un câine.

Publicat: Sambata, 07 Martie 2026, 08:00
Milk Luv este una dintre multele persoane care au declarat recent că se identifică drept patrupede. | Profimedia

Tânăra spune că se identifică cu un pomeranian și chiar zice că poate să facă o rostogolire dacă primește ca recompensă o gustare. Milk Luv face live-uri pe rețelele de socializare în care le arată urmăritorilor ei cum își trăiește ea viața după ce a declarat că se identifică cu un patruped.

Milk Luv este studentă și în timpul facultății i-a venit această idee bizară de a se purta ca un câine, adoptând un comportament neobișnuit. Ea împreună cu prietenele ei se joacă adesea de-a câinii și încep să alerge în parc, să facă aport și să alerge după minge, așteptând apoi să fie mângâiate și să primească recompensă.

Milk Luv, tânăra care se identifică drept un câine

„Este doar un mod de a arăta iubirea platonică”, a spus Milk.

În unele dintre video-urile și fotografiile postate de ea pe rețelele de socializare, Milk Luv alege ținute provocatoare, arătându-și sutienul și bustul amplu. Cu toate acestea, ea a declarat că nu are intenția de a-și sexualiza trupul, ci pur și simplu acesta e stilul ei vestimentar.

Milk Luv a declarat că cel mai tare o deranjează atunci când lumea crede că ea se identifică drept o pisică. Tânăra a ales să poarte o bentiță cu urechi la care nu renunță niciodată și adesea stă cu limba scoasă, exact ca un câine.

„Unii oameni miaună atunci când mă văd ceea ce e enervant. Este destul de evident că sunt un câine. Nu rănesc pe nimeni, deci nu înțeleg de ce lumea are o problemă cu apariția mea”, a mai adăugat Milk Luv.

Mulți dintre cei care o văd pe stradă fie miaună la ea, latră sau scot tot felul de sunete ciudate în încercarea de a o speria.

Milk a dezvăluit că a fost inspirată să se transforme într-un pomeranian după ce a văzut niște video-uri pe TikTok.

„Am văzut o fată care purta o bentiță cu urechi de câine și a explicat că ea este kemonomini, acesta e un termen japonez folosit pentru o persoană cu trăsături animale. Mi-a plăcut look-ul ei și personalitatea ei efervescentă așa că am încercat și eu”, a spus Milk Luv pe rețelele de socializare.

Tânăra studentă a cheltuit deja peste 300 de lire pe echipament pentru câini și se pregătește să cheltuie 500 de lire pentru a-și pune colți ca asemănarea ei cu un patruped canin să fie și mai izbitoare.

Mama ei nu este de acord cu comportamentul ei și a rugat-o de mai multe ori să renunțe să mai poarte urechile de câine și coada în public.

„Pentru unii oameni acest comportament este stânjenitor, dar nu îmi pasă ce cred ei. Eu mă simt bine și îmi e mult mai ușor să facă cunoștință cu oameni noi dacă le explic despre ce e vorba. Este o viață de câine și chiar îmi place”, a mai povestit Milk Luv.

