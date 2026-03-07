Ce mai face și cum arată acum Emanuel Mirea din formația Stigma. Cu ce se ocupă cântărețul

Emanuel Mirea, fostul membru al formației Stigma, a revenit recent în atenția publicului după ce a reapărut în lumea mondenă.

Artistul a ales să fie mai discret când vine vorba de viața lui personală în ultima vreme și a lipsit pentru o vreme din spațiul public. Recent, Emanuel Mirea a revenit în atenția presei după ce a făcut câteva dezvăluiri sincere despre viața lui în afara scenei.

Cum arată și cu ce se ocupă acum Emanuel Mirea, ex-Stigma

Cântărețul a explicat și de ce a ales să dispară pentru o vreme din lumina reflectoarelor. Se pare că s-a confruntat cu niște probleme de sănătate care l-au determinat să ia o decizie importantă în ceea ce privește cariera lui.

Emanuel Mirea făcea furori pe când cânta în trupa Stigma la începutul anilor 2000. Primul album al formației a fost lansat în 1999 și s-a numit „Atât de real”. El împreună cu Cornel Sorian au format trupa Stigma, dar în 2007 au ales să meargă pe drumuri separate și să își continue carierele solo. Încă din 2002 Cornel și Emanuel au dezvoltat și proiecte individuale, urmând ca în 2007 să pună punct proiectului Stigma.

După ce și-a început cariera solo, Emanuel Mirea s-a bucurat de un succes imens timp de 4 ani.

Emanuel Mirea a vorbit deschis despre problemele cu care s-a confruntat după ce a decis să renunțe pentru o vreme la viața lui în lumina reflectoarelor.

„La un moment dat, am trecut printr-un burnout destul de sever, după mulţi ani în care am fost în lumina reflectoarelor şi a fost momentul de cotitură pentru că simţeam că nu mă mai regăsesc, nu-mi mai găseam bucurie să cânt, deşi eram peste tot. A trebuit să fac un pas înapoi. Am făcut paşi pe alt continent.[…] Eram domnul nimeni, după o perioadă în care am fost în vizor.”, a mărturisit recent artistul.

Pentru a se reface după perioada grea de burnout Emanuel a decis să plece pe alt continent pentru o vreme. În prezent, Emanuel Mirea s-a reorientat în materie de carieră, dar ceea ce face acum are în continuare legătură cu lumea muzicală.

Fostul vocalist al trupei Stigma este profesor de canto și de pian, iar în paralel el continuă să compună muzică. El a recunoscut că în tinerețe faima i-a alimentat orgoliul și se simțea mereu măgulit de faptul că fanele îl asaltau pe el și colegul său după concerte.

Astăzi, pentru Emanuel contează mai mult conectarea cu sine, departe de agitația anilor în care faima l-a făcut să se simtă ca un zeu. Acum artistul preferă să facă lucrurile în alt ritm, bucurându-se mai mult de viață și de timpul liber, fără presiunea pe care o simțea la acea vreme în lumea mondenă.

