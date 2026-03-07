Ce prețuri au mucenicii moldovenești în cofetăriile și patiseriile din Capitală. Cât costă desertul tradițional de primăvară

Mucenicii, sau sfințișorii așa cum se mai numesc în unele zone din țară, sunt un desert tradițional la mare căutare pe 9 martie.

Mucenicii, fie ei moldovenești (cei copți, cu miere și nucă) sau dobrogeni (cei cu zeamă), sunt un adevărat deliciu care prevestesc venirea primăverii. Tradiția mucenicilor se păstrează din străbuni și se împart de „Moșii de primăvară” pentru sufletele celor morți, alături de alte delicii culinare.

Prețurile mucenicilor moldovenești la patiseriile și cofetăriile din Capitală

Anul acesta, din cauza inflației și a creșterii taxelor, a crescut și prețul mucenicilor în patiserii și cofetării. Multe dintre patiserii din București au păstrat încă prețuri accesibile pentru acest desert tradițional, în timp ce unele cofetării au ales să personalizeze rețeta, folosind ingrediente premium și crescând astfel prețul.

Iată câteva locuri din Capitală unde poți găsi mucenici moldovenești pentru 9 martie. Unele cofetării au anunțat acest desert pe lista lor de produse încă de la finalul lunii februarie, în timp ce altele au prelungit perioada de disponibilitate a mucenicilor moldovenești până pe 15 martie.

La Cofetăria Casandra un mucenic însiropat, cu miere și nucă pe deasupra este 18 lei, în timp ce cutia cu 18 bucăți este 300 lei.

Patiseria Polen vinde acest desert tradițional la prețul de 10 lei, un preț decent pentru cei pofticioși. La Cofetăria Alice prețul unui mucenic a ajuns 14 lei.

La Cofetăria Capșa, un kilogram de mucenici moldovenești costă 140 lei, cu precizarea că unul cântărește aproximativ 120 grame, iar livrarea se face între 6 – 9 martie.

La cofetăria Love You Choux a Andreei Moldovan, fosta concurentă Chefi la cuțite, o cutie cu trei mucenici foarte mari și însiropați, preparați cu făină din Franța și cu nucă din abudență, costă 125 lei.

Mucenicii pregătiți în laboratorul acestei cofetării sunt marcă înregistrată și nu se prepară cu aluat de post, ci din aluat de cozonac, ceea ce îi face și mai fragezi și pufoși.

Cofetăria Maria Constance vinde kilogramul de mucenici moldovenești cu 160 de lei, iar mențiunea din descrierea produsului este că aceștia sunt preparați din aluat de cozonac.

La Cofetăria Anapan, un platou cu 8 mucenici însiropați costă 109 lei, în timp ce un platou cu 3 mucenici plini de nucă de la Angeline Cake costă 69 de lei.

La Cofetăria Ina, un mucenic moldovenesc însiropat costă 12 lei.

Acest desert de primăvară extrem de popular va îmbia casele gospodinelor care aleg să îl comande sau să îl pregătească ele însele pentru cei dragi.

