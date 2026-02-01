Survivor România, 1 februarie 2026. Gabi Tamaș, bucuros că s-a întors la Faimoși: Toată lumea zâmbește, toată este binedispusă. Exact cum îmi place mie!

Episodul 12 din data de 1 februarie 2026 al emisiunii Survivor România. Gabi Tamaș se declară bucuros că s-a întors la Faimoși, mărturisind că atmosfera din echipă este exact pe gustul lui. „Toată lumea zâmbește, toată este binedispusă. Exact cum îmi place mie!”, spune concurentul, subliniind energia pozitivă pe care o resimte în tabără după revenire.

Duminica, 01.02.2026, 23:00