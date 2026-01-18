Survivor România, 18 ianuarie 2026. Iulia Istrate, lovită accidental în tabără: Bine că mi-a venit în spate și nu în cap!

Episodul 6 din data de 18 ianuarie 2026 al emisiunii Survivor România. Iulia Istrate, concurenta din tabăra Războinicilor, se confruntă cu probleme serioase de sănătate în competiție. Aceasta acuză dureri constante în zona lombară și se declară tot mai confuză în privința parcursului ei. „Nu pot să-mi explic de ce. Am dureri constante de spate”, a spus Iulia Istrate, care a fost lovită și accidental de o bucată de lemn.

Duminica, 18.01.2026, 20:26