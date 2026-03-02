Mireasa, sezon 13. Sebastian și Amalia sunt într-o cunoaștere: „E un amalgam de sentimente”

După ce au petrecut toată noaptea petrecerii împreună, Sebastian și Amalia au declarat, în emisia live de Mireasa de pe 2 martie 2026, că sunt într-o cunoaștere.

Sebastian și Amalia au fost întrebați dacă sunt într-o cunoaștere, iar răspunsul a fost DA.

Sebastian și Amalia, întrebați dacă sunt într-o cunoaștere. Cum au răspuns: „E un amalgam de sentimente”

„E un amalgam de sentimente. A venit așa de nicăieri. Îmi place la ea totul momentan. Mă simt și atras fizic și partea sensibilă pe care am reușit să o descopăr la ea. Felul în care gândește, suntem compatibili din punctul ăsta de vedere”, a spus Sebastian.

„Nu mă așteptam să fie chiar așa ce îmi doresc Sebastian. Am petrecut timp cu el și chiar este ce-mi doresc. Îmi plac la el: maturitatea, seriozitatea și faptul că știe ce să vorbească și când”, a spus Amalia.

