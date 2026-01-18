Survivor România, 18 ianuarie 2026. Replici dure și acuzații între Faimoși la al doilea consiliu tribal: A venit cu diverse amenințări!
Episodul 6 din data de 18 ianuarie 2026 al emisiunii Survivor România. Al doilea consiliu tribal din acest sezon a adus tensiuni puternice între concurenții din tribul Faimoșilor. Călin Donca a atacat-o direct pe Larisa Uta, susținând că s-a simțit jignit de afirmațiile acesteia. „A venit cu diverse amenințări. M-a făcut manipulator”, a declarat Călin Donca în fața tribului.
