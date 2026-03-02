Antena Căutare
Home Timp Liber Stiri Happy Channel a lansat concursul aniversar al lunii martie: 10 premii la împlinirea a 10 ani de povești captivante

Happy Channel a lansat concursul aniversar al lunii martie: 10 premii la împlinirea a 10 ani de povești captivante

Primăvara vine cu bucuria Mărțișorului, Săptămâna sărbătoririi femeilor – dar și cu aniversarea unui deceniu de povești memorabile la Happy Channel, în cea mai potrivită zi pentru locul unde curajul, sensibilitatea și forța femeilor au fost mereu celebrate. Pe 8 martie, Happy Channel marchează împlinirea a 10 ani oferind cadouri celor mai fidele telespectatoare.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 02 Martie 2026, 13:12 | Actualizat Luni, 02 Martie 2026, 13:14
Happy Channel a lansat concursul aniversar al lunii martie: 10 premii la împlinirea a 10 ani de povești captivante | Happy Channel

Astfel, Happy Channel lansează concursul aniversar dedicat sărbătoritelor lunii martie, cele care i-au fost alături timp de un deceniu.

Happy Channel a lansat concursul aniversar al lunii martie

Pentru a putea câștiga unul dintre cele 10 seturi de produse cosmetice, telespectatoarele trebuie să se înscrie pe concurs.tvhappy.ro până pe data de 8 martie, să urmăreasă indiciul afișat pe ecranul TV în intervalul 15:30 – 00:00, să-l completeze corect pe site și să răspundă la întrebarea creativă. Povestea merge mai departe cu bucuria unui cadou: 10 premii pentru 10 ani Happy! Iar aceasta este doar una dintre surprizele pregătite de Happy Channel.

În luna martie, Happy Channel aniversează iubirea, emoția, curajul, empatia și sensibilitatea drept cele mai de preț valori într-o lume dominată de tehnologie și marchează un deceniu de existență deschizând următorul capitol de povești cu noi seriale captivante.

Articolul continuă după reclamă
Înapoi la Homepage
AS.ro Nepotul lui Ion Ţiriac, copleşit de conflictul care a zguduit lumea. Apelul uriaş făcut de Alexander Nepotul lui Ion Ţiriac, copleşit de conflictul care a zguduit lumea. Apelul uriaş făcut de Alexander
Observatornews.ro Elevii din Vrancea, blocați în Dubai, vor primi absențe la şcoală. Părinţii, obligaţi să le motiveze Elevii din Vrancea, blocați în Dubai, vor primi absențe la şcoală. Părinţii, obligaţi să le motiveze
Antena 3 Armata SUA a ridicat nivelul de alertă de la Baza Deveselu la nivelul „BRAVO” din cauza războiului cu Iranul Armata SUA a ridicat nivelul de alertă de la Baza Deveselu la nivelul „BRAVO” din cauza războiului cu Iranul
SpyNews S-au împlinit 40 de zile de la moartea lui Mario Berinde. Imagini sfâșietoare de la mormântul adolescentului din Cenei S-au împlinit 40 de zile de la moartea lui Mario Berinde. Imagini sfâșietoare de la mormântul adolescentului din Cenei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii | Spania | Sezonul 9 e acum în AntenaPLAY.Vezi cum începe testul suprem pentru cele 5 cupluri care au acceptat cea mai intensă provocare a vieții lor. Ai primele 3 episoade disponibile.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii | Spania | Sezonul 9 e acum în AntenaPLAY.Vezi cum începe testul suprem pentru cele 5 cupluri care au acceptat cea mai intensă provocare a vieții lor. Ai primele 3 episoade disponibile.
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
(P) De ce LEGO rămâne una dintre cele mai iubite forme de joacă
(P) De ce LEGO rămâne una dintre cele mai iubite forme de joacă
Covorul roșu de la Premiile Actorilor 2026. Cum au impresionat vedetele la evenimentul cunoscut anterior ca SAG Awards
Covorul roșu de la Premiile Actorilor 2026. Cum au impresionat vedetele la evenimentul cunoscut anterior ca SAG Awards Catine.ro
(P) Cursuri inot copii in 2026 - Alege un club afiliat FRNPM
(P) Cursuri inot copii in 2026 - Alege un club afiliat FRNPM
Serenay Sarıkaya și Mert Demir s-au reîntors în Turcia. Au participat la Săptămâna Modei de la Milano
Serenay Sarıkaya și Mert Demir s-au reîntors în Turcia. Au participat la Săptămâna Modei de la Milano Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Teodosie trebuie să plece din vila sa din Constanța, în care stă gratuit: un decret semnat de Nicolae Ceaușescu nu mai e valabil
Teodosie trebuie să plece din vila sa din Constanța, în care stă gratuit: un decret semnat de Nicolae Ceaușescu... Libertatea.ro
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor” AntenaSport
Cele mai cool & sexy cupluri de vedete la The Actor Awards 2026! Vezi galeria foto aici
Cele mai cool & sexy cupluri de vedete la The Actor Awards 2026! Vezi galeria foto aici Elle
Adriana Bahmuțeanu, apariție rară alături de fostul său cumnat! Asemănarea dintre el și Silviu Prigoană este izbitoare
Adriana Bahmuțeanu, apariție rară alături de fostul său cumnat! Asemănarea dintre el și Silviu Prigoană este... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Muffins cu brânză și urzici. Gustări aromate și hrănitoare
Muffins cu brânză și urzici. Gustări aromate și hrănitoare HelloTaste.ro
Trei avioane americane F-15 au fost doborâte în Kuweit de apărarea antiaeriană a acestei țări. SUA: A fost un incident
Trei avioane americane F-15 au fost doborâte în Kuweit de apărarea antiaeriană a acestei țări. SUA: A fost un... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!”
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!” BZI
Chimcomplex, ultimul gigant chimic românesc, răpus de explozia prețurilor. Nu mai avem industrie pentru gazul din Marea Neagră
Chimcomplex, ultimul gigant chimic românesc, răpus de explozia prețurilor. Nu mai avem industrie pentru gazul din... Jurnalul
Bryan Adams – Roll with the Punches, un reper al rockului mondial, live la Cluj
Bryan Adams – Roll with the Punches, un reper al rockului mondial, live la Cluj Kudika
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii Redactia.ro
Au crezut că vor avea parte de o noapte fierbinte, dar s-au trezit jefuiți. Vis spulberat pentru 3 bucureșteni
Au crezut că vor avea parte de o noapte fierbinte, dar s-au trezit jefuiți. Vis spulberat pentru 3 bucureșteni Observator
Proprietățile ceaiului din frunze de avocado. Ce modificări poate aduce în organism
Proprietățile ceaiului din frunze de avocado. Ce modificări poate aduce în organism MediCOOL
Pesto de urzici cu nuci. Rețeta unui sos vibrant și plin de nutrienți
Pesto de urzici cu nuci. Rețeta unui sos vibrant și plin de nutrienți HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Greșeala pe care o fac părinții când îi învață pe copii despre sex
Greșeala pe care o fac părinții când îi învață pe copii despre sex DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri UseIT
Chiftele din cartofi cu morcovi și mazăre, pentru gustări de post
Chiftele din cartofi cu morcovi și mazăre, pentru gustări de post Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x