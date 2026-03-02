Happy Channel a lansat concursul aniversar al lunii martie: 10 premii la împlinirea a 10 ani de povești captivante

Primăvara vine cu bucuria Mărțișorului, Săptămâna sărbătoririi femeilor – dar și cu aniversarea unui deceniu de povești memorabile la Happy Channel, în cea mai potrivită zi pentru locul unde curajul, sensibilitatea și forța femeilor au fost mereu celebrate. Pe 8 martie, Happy Channel marchează împlinirea a 10 ani oferind cadouri celor mai fidele telespectatoare.

Astfel, Happy Channel lansează concursul aniversar dedicat sărbătoritelor lunii martie, cele care i-au fost alături timp de un deceniu.

Happy Channel a lansat concursul aniversar al lunii martie

Pentru a putea câștiga unul dintre cele 10 seturi de produse cosmetice, telespectatoarele trebuie să se înscrie pe concurs.tvhappy.ro până pe data de 8 martie, să urmăreasă indiciul afișat pe ecranul TV în intervalul 15:30 – 00:00, să-l completeze corect pe site și să răspundă la întrebarea creativă. Povestea merge mai departe cu bucuria unui cadou: 10 premii pentru 10 ani Happy! Iar aceasta este doar una dintre surprizele pregătite de Happy Channel.

În luna martie, Happy Channel aniversează iubirea, emoția, curajul, empatia și sensibilitatea drept cele mai de preț valori într-o lume dominată de tehnologie și marchează un deceniu de existență deschizând următorul capitol de povești cu noi seriale captivante.