Survivor România, 30 ianuarie 2026. Andrei Beleuț criticat dur de concurenți din ambele triburi. Aris Eram: ”Este un fals și un mincinos!

Episodul 10 din data de 30 ianuarie 2026 al emisiunii Survivor România. Reîntoarcerea lui Andrei Beleuț în tribul Războinicilor a venit și cu critici. Concurenți din ambele triburi neînțelegând strategia concurentului, care este pusă sub semnul întrebării. ”Dacă tu ai venit în fața unei camere să pari misterios, înseamnă că ești doar Pinocchio, minți!”, a spus Nici Grigore, iar Aris Eram a completat: ”Beleuț este un fals și un mincinos, sincer. Ne-a mințit!”.

Vineri, 30.01.2026, 21:31