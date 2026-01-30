Survivor România, 30 ianuarie 2026. Faimoșii se răsfață: Am fost subestimați în ceea ce privește cât putem să mâncăm!

Episodul 10 din data de 30 ianuarie 2026 al emisiunii Survivor România. Tribul Faimoșilor se bucură de un festin după câștigarea Jocului de recompensă. ”Cred că am fost subestimați în ceea ce privește cât putem să mâncăm!”, spune Cristian Boureanu, iar Naba Salem adaugă: ”În viața mea nu am crezut că o să mănânc așa. Nu respir, efectiv!”, iar Aris Eram completează: ”Luam sărat, dulce, însă totul a fost foarte bun”.

Vineri, 30.01.2026, 23:27