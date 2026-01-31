Survivor România, 31 ianuarie 2026. Faimoșii, cu moralul sus după recompensa câștigată. Dorul de familie își face simțită prezența: Ai mei sunt în China!

Episodul 11 din data de 31 ianuarie 2026 al emisiunii Survivor România. Faimoșii au un vibe bun după ce au mâncat pe săturate după ce au câștigat jocul de recompensă. Nici ploaia nu i-a doborât atât de rău ca alte dăți. Sunt unii concurenți cărora le este dor de familii. Ceanu zheng abia așteaptă să ajungă în China la familia lui.

Sambata, 31.01.2026, 20:30