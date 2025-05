Capet, copleșit de emoție la vestea că Ilona Brezoianu este însărcinată. Mesajul lui pentru buna sa prietenă a topit inimile

Capet a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, după ce Ilona Brezoianu a anunțat că este însărcinată.

Marian Capet a fost coplești de emoții atunci când a aflat vestea că prietena lui dragă, Ilona Brezoianu, este însărcinată și urmează să devină mamă pentru prima oară. Pe contul personal de Instagram, el a împărtășit un mesaj extrem de emoționant, în care a vorbit despre legătura puternică pe care o are cu Ilona Brezoianu.

Ce mesaj a transmis Capet, după ce Ilona Brezoianu a dat vestea că este însărcinată

Capet a dezvăluit cum a primit vestea că Ilona Brezoianu este însărcinată. Pe urmă, el a vorbit despre legătura puternică pe care o are cu actrița, dar și despre emoțiile pe care le-a trăit atunci când în viața bunei sale prietene a apărut Andrei, soțul ei.

„Norocu’ meu ca stăteam pe canapea când mi-a spus că altfel cu siguranță mă strângea cineva de pe jos. O să am un nepoțel! Îmi aduc aminte și acum că mi-au țâșnit instant lacrimi din ochi în prime secundă, lucru care e pe cale să se întâmple și acum când scriu asta și de fiecare dată când mă gândesc la minunea asta care urmează să vină să ne pună la punct pe toți.

Laica mea (@ilona_brezoianu) a fost și este omul prezent în viața mea de ani de zile la fel ca familia mea. Am râs amândoi, am plâns, ne-am bucurat împreună de fiecare reușită și ne-am fost sprijin unul celuilalt de fiecare dată când am avut nevoie, pentru că uneori ne-am avut doar unul pe celalalt.

Trebuie să recunosc că am avut emoții când a aparut @ril_andrei în viața noastrî și m-am speriat puțin că am crezut că n-o să mă mai iubească pe mine Ilona și n-o să-mi mai dea atenție, că o să-mi ia el locul,dar minunea asta de băiat m-a făcut să mă simt și mai iubit și mai apreciat și mai important în relația asta și nu cred că aș fi putut avea un cumnat mai minunat pe lumea asta!

Acum toată iubirea asta a noastră și dragostea lor o să meargă către minunea asta care ne-a luminat viața! Mă bucur pentru ei doi ca pentru mine însumi din tot sufletul și le mulțumesc că îmi dau voie să mă bucur alături de ei! Și dacă nu v-ați prins vă spun din nou sor-mea e gravidă, eu o să fiu unchi și cumnatu` meu e cel mai tare și ei o să fie cei mai mișto părinți, ca să fac un rezumat. P.S prima poză e de când făceam exerciții de gravidenie, iar ultima e cel mai frumos profil de copil care vine, să vă pregătiți că așa frumusețe n-ați văzut!”, a fost mesajul lui Capet, care a emoționat fanii.

Cum a dat Ilona Brezoianu vestea că este însărcinată

Ilona Brezoianu a ales să facă marele anunț care printr-o postare pe contul personal de Instagram. Jurata Te cunosc de undeva! a început prin a scrie ceva amuzant, în stilul ei caracteristic.

„Eu și @ril_andrei avem nasurile mari și o să facem un copil tot cu nasu' mare. Până una alta e foarte drăguț și noi suntem mega fericiți! V-am pus și o poză cu el ca să ma credeți pe cuvânt. Acu' puteți să vă continuați treburile”, a transmis actrița în mediul online.

Ilona Brezoianu și Andrei Alexandru s-au căsătorit în vara anului 2024. Actrița a fost discretă în privința expunerii relației în spațiul public la început.

Pe Ilona și Andrei i-a adus împruenă pasiunea comună pentru motociclete. După ce s-au cunoscut, a existat o pauză de un an și ceva până când Andrei Alexandru a invitat-o la o cafea pe actriță.

„A fost dragoste la prima vedere. Și el așa zice. El mă cunoștea de la televizor. E o poveste super complicată. Ne-am întâlnit la școala de motociclete. E o poveste cu final fericit, nu e o poveste tristă. Încă suntem împreună. Am permis, mi-am cumpărat și motocicleta, sunt la a doua motocicletă. M-a văzut, acolo nu s-a întâmplat nimic și apoi ne-am mai revăzut după o lungă perioadă de timp. Nu s-a întâmplat nimic atunci și ne-am revăzut după aproape un an și ceva. Am ieșit la o cafea”, a declarat Ilona Brezoianu, la Un podcast misto.