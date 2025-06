Mesajul emoționant pe care Ilona Brezoianu I l-a transmis soțului ei, Andrei, de ziua lui de naștere

Astăzi, soțul Ilonei Brezoianu își sărbătorește ziua de naștere, iar actrița i-a transmis un mesaj emoționant.

Ilona Brezoianu i-a transmis un mesaj foarte emționant lui Andrei, soțul ei, de ziua lui de naștere. Jurata Te cunosc de undeva a posta pe Insta Story un selfie din lift cu soțul ei și în care amândoi erau foarte zâmbăreți.

Mesajul emoționant al Ilonei Brezoianu pentru soțul ei

Ilona a adăugat la poză un mesaj emoționant: „E ziua acestei ființe care nu prea stă la poze, dar îl iubesc, e soțul meu și prietenul meu și o să fie cel mai bun tată pentru ființa care locuiește în corpul meu. La mulți ani, Ril! Love you”.

Recent, Ilona Brezoianu și Andrei au anunțat că vor deveni părinți pentru prima dată. Cei doi au dat vestea cea mare după finala sezonului 21 Te cunosc de undeva, unde Ilona a fost jurată pentru prima dată.

Ilona și Andrei se bucură de cea mai frumoasă perioadă împreună, fiind extrem de încântați că în curând vor deveni părinți. Ilona a postat și o fotografie cu ecografia bebelușului, spunând în glumă că sigur o să aibă nasul mare pentru că atât ea, cât și Andrei au nasul mare.

Ilona Brezoianu a ales să facă marele anunț care printr-o postare pe contul personal de Instagram. Jurata Te cunosc de undeva! a început prin a scrie ceva amuzant, în stilul ei caracteristic.

„Eu și @ril_andrei avem nasurile mari și o să facem un copil tot cu nasu' mare. Până una alta e foarte drăguț și noi suntem mega fericiți! V-am pus și o poză cu el ca să ma credeți pe cuvânt. Acu' puteți să vă continuați treburile”, a transmis actrița în mediul online.

Ilona Brezoianu și Andrei Alexandru s-au căsătorit în vara anului 2024. Actrița a fost discretă în privința expunerii relației în spațiul public la început.

Pe Ilona și Andrei i-a adus împreună pasiunea comună pentru motociclete. După ce s-au cunoscut, a existat o pauză de un an și ceva până când Andrei Alexandru a invitat-o la o cafea pe actriță.

„A fost dragoste la prima vedere. Și el așa zice. El mă cunoștea de la televizor. E o poveste super complicată. Ne-am întâlnit la școala de motociclete. E o poveste cu final fericit, nu e o poveste tristă. Încă suntem împreună. Am permis, mi-am cumpărat și motocicleta, sunt la a doua motocicletă. M-a văzut, acolo nu s-a întâmplat nimic și apoi ne-am mai revăzut după o lungă perioadă de timp. Nu s-a întâmplat nimic atunci și ne-am revăzut după aproape un an și ceva. Am ieșit la o cafea”, a povestit Ilona Brezoianu într-un podcast.

