Ediție regală la „Te cunosc de undeva!”. A fost bătălia greilor: Freddie Mercury, ZZ Top, Zdob și Zdub, Madonna și Maluma au făcut show

Greii de la „Te cunosc de undeva!” s-au transformat în greii rockului! Poate nu îi recunoașteți, dar sub acele bărbi de Moș Crăciun se ascund Cezar Ouatu și Șerban Copoț! „Gimme al your loving, all your hugs and kisses too” ne-au cerut Cezar Ouatu și Șerban Copoț, cu o transformare genialăăăă: ZZ Top!

Sorana a dovedit că nu ai nevoie neapărat de costumații excentrice sau coregrafie pentru a captiva publicul. Îmbrăcată într-o rochie simplă, cu picioarele goale, concurenta a transmis un val de emoții cu piesa „Pasos” a artistei Soha.

Ce bine îi stă lui Andrei Ștefănescu cu părul blond, aproape roșcat! Cu un zâmbet de băiețandru pe față, a executat perfect timiditatea lui Ed Sheeran în timp ce Liviu Vârciu și-a făcut de capt în rolul lui Justin Bieber!