Un format așteptat de toți cei de acasă. Emisiunea care face ca serile de sâmbătă să fie încărcate de voie bună și distracție.

Te cunosc de undeva!, cel mai longeviv show al transformărilor, revine din 15 februarie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY cu un nou sezon, plin de surprize!

Pepe și Alina Pușcaș, primele declarații despre sezonul 21 din super show-ul transformărilor, Te cunosc de undeva!

Dacă la masa juriului există noutăți, pe scenă, cei care vor fi responsabili de preluarea emoțiilor tuturor concurenților și de aducerea tuturor veștilor spre cei de acasă vor fi cei doi iubiți prezentatori, Pepe și Alina Pușcaș. Cu multă bucurie și energie, aceștia au revenit la filmări și abia așteaptă reîntâlnirea cu telespectatorii.

”Revederea cu echipa Te cunosc de undeva!, e o plăcere întotdeauna pentru că fiecare om în parte zâmbește, fiecare om în parte își dorește să iasă bine proiectul și să continuăm cu cât mai multe sezoane de acum încolo, după recordul de 21. Fiecare știe ce are de făcut. Sunt profesioniști pentru fiecare poziție în parte din acest proiect și asta mă bucură tare mult și sunt recunoscător faptului că am trecut prin școala Te Cunosc De Undeva!, am ajuns să fiu prezentatorul emisiunii și sunt sigur că toți cei care sunt noi, vor mai reveni într-un fel sau altul sau vor fi identificați cu proiectul. Toată lumea a venit super pregătită și lucrurile au decurs foarte bine. Și-i felicit pentru asta pe cei care s-au ocupat până acum de pregătirea concurenților și pe concurenți că au înțeles exact care este formatul și ce au de făcut”, povestește Pepe.

”Nu vă puteți închipui cât de entuziasmată am fost în prima zi de filmare! Parcă făcuserăm o pauză de cel puțin 2 ani 😊. Eram super încântată, super optimistă, îndrăgeam orice om care trecea pe coridoare (chiar dacă nu-l cunoșteam), nu mai conta cât urma să dureze filmarea în acea zi, nu mai conta că urma să am dureri de picioare sau că Mihai Petre urma să aibă discursuri interminabile :)) adoram TOTUL! Mi-a fost dor, cum nu cred că mi-a mai fost până acum! M-am bucurat să revăd o echipă la fel de dornică să reînceapă proiectul. Toată lumea proaspăt revenita din vacanțe, cu un iz super-tineresc, numai bun de întâmpinat noii concurenți”, mărturisește Alina.

Antena 1 a anunțat că noua structură a juriului este: Aurelian Temișan, care jurizează show-ul reușit de concurenți, Ozana Barabancea, cea care analizează capacitățile vocale, Mihai Petre, atent la detalii și la implementarea coregrafiei și Ilona Brezoianu, care notează calitățile actoricești.

Nu ratați, din 15 februarie, în fiecare sâmbătă, un nou sezon al super formatului Te cunosc de undeva!, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY!