Cine este Emy Alupei de la Te Cunosc de Undeva. Și-a lansat cariera la X Factor, pe când era doar o puștoaică

Emy Alupei este pregătită pentru o nouă provocare în viața ei, fiind una dintre concurentule de la Te Cunosc de Undeva în sezonul 21.

Emy Alupei, pe numele său complet Andreea Emilia Alupei, s-a născut pe 25 februarie 1999 în București, România.

Ea a devenit cunoscută publicului larg odată cu participarea sa la emisiunea "X Factor" România, unde a impresionat prin stilul său nonconformist și energia debordantă.

Cine e Emy Alupei de la Te cunosc de undeva, sezonul 21

La doar 17 ani, Emy a adus pe scena "X Factor" o prezență excentrică, remarcându-se prin părul verde și o personalitate puternică. Interpretările sale au fost caracterizate de un stil unic, combinând elemente de rap și trap, ceea ce a făcut-o să iasă în evidență în fața juriului și a publicului.

După experiența de la "X Factor", Emy și-a continuat cariera muzicală, devenind una dintre primele cântărețe de trap din România. Piesa sa "See You Do Not Cry" a acumulat peste 37 de milioane de vizualizări pe YouTube, consolidându-i poziția în industria muzicală românească.

Artista a luat parte la mai multe proiecte de televiziune de succes, unde s-a remarcat datorită talentului său. La unul dintre show-urile internaționale, ea a reușit chiar să ajungă până în finală și să câștige un premiu de 50.000 de dolari. Această experiență internațională i-a adus recunoaștere pe plan global și a consolidat-o ca o competitoare puternică în reality show-uri.

Emy Alupei a fost invitată să participe la emisiunea "Te cunosc de undeva!" și urmează să își pună la bătaie creativitatea în fața juriului și a publicului, alături de Laila Abdel Hafiz.

Pe lângă cariera sa muzicală și participările la diverse emisiuni de televiziune, Emy este activă și pe rețelele de socializare, unde împărtășește momente din viața sa personală și profesională cu cei peste 190.000 de urmăritori de pe Instagram.

De-a lungul anilor, Emy Alupei a demonstrat o capacitate remarcabilă de adaptare și evoluție, trecând de la o adolescentă nonconformistă la o artistă complexă, implicată în multiple proiecte artistice și de televiziune. Determinarea și autenticitatea sa au făcut-o să fie apreciată de un public larg, consolidându-și astfel poziția în industria de divertisment din România.

Te cunosc de undeva, sezonul 21

Un nou an, un nou sezon pentru un show ce a scris istorie! Un format care a depășit borne prin longevitate și a câștigat aprecieri prin modul în care concurenții s-au transformat, cu fiecare ediție.

Te cunosc de undeva!, emisiunea care face ca serile de sâmbătă să fie cu adevărat pline de energie, revine din 15 februarie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Începând cu sezonul 21, juriul celui mai longeviv show de transforming va avea parte de o premieră! Din acest an, partea de actorie a fiecărei interpretări va fi analizată de una dintre cele mai iubite concurente din istoria emisiunii. După ce a câștigat ultimul sezon alături de partenerul ei, Ilona Brezoianu se alătură echipei de jurați!

Nu ratați, din 15 februarie, în fiecare sâmbătă, un nou sezon al super formatului Te cunosc de undeva!, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

