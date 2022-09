Nicolai Tand foloseşte un ingredient inedit pentru a reţine versurile la Te cunosc de undeva!, sâmbătă de la 20:00, la Antena 1

Nicolai Tand face echipă cu Feli în cel mai nou sezon Te cunosc de undeva!, difuzat în fiecare sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1, iar provocările pentru cei doi nu s-au lăsat deloc aşteptate.

Pe lângă antrenamentele de canto, actorie şi coregrafiile complexe, un alt aspect le dă mari bătăi de cap concurenţilor transforming show-ului – reţinerea versurilor pieselor într-un timp foarte scurt. A simţit-o pe pielea lui chef Nicolai Tand, căruia încă din primele două gale ruleta i-a adus personaje cu un flow (n.r. debit verbal) impresionant.

Nicolai Tand foloseşte un ingredient inedit pentru a reţine versurile la Te cunosc de undeva!

După ce în prima gală chef Nicolai a luptat cu versurile în limba engleză pe ritmuri de rapp, de data aceasta ruleta i-a pus la grea încercare dicţia în limba română, într-un ritm la fel de alert, oferindu-le celor doi o transformare în AMI şi Grasu XXL.

Pentru a se asigura că reţine versurile atât de solicitante, Nicolai Tand a apelat la un remediu naturist – fructele de goji. „Am citit că sunt foarte bune pentru memorie, aşa că de când am început Te cunosc de undeva! am grijă să le consum cât mai des, fie sub formă de ceai, ori pur şi simplu ca o gustare”, a dezvăluit chef Nicolai Tand.

Nu doar reţinerea versurilor va fi o provocare pentru Nicolai în cea de-a doua gală Te cunosc de undeva!, difuzată mâine, de la 20:00, la Antena 1, ci şi transformarea în Grasu XXL. Mai bine de şase ore a petrecut chef Nicolai în cabina de machiaj pentru a intra cât mai bine în pielea personajului.

După ce cu o gală înainte a fost nevoit să renunţe la barbă, acum a trebuit să îşi pună una nouă, dar şi lentile de contact – o premieră pentru el. Cum s-a descurcat în cabina de machiaj, precum şi întregul moment al transformării vor putea fi urmărite mâine seară, în cadrul celei mai noi gale Te cunosc de undeva!, la Antena 1.

Connect-R & Shift, Feli & Nicolai Tand, Jo & Liviu Teodorescu, Eliza & Cosmin Natanticu, Emilian & WRS, Rona Hartner & Johny Romano, Sore & Emma de la ZU şi Emi & Cuza vor performa pe scena Te cunosc de undeva! în cel de-al 18-lea sezon al show-ului jurizat de către Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan.