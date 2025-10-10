Antena Căutare
De multe ori asociem nasul înfundat cu o simplă răceală sau cu alergiile de primăvară. Totuși, congestia nazală nu este doar o problemă sezonieră. Factori precum poluarea, aerul uscat, alergenii de interior și stresul pot menține acest simptom neplăcut tot timpul anului.

Publicat: Vineri, 10 Octombrie 2025, 15:28
Nasul înfundat nu este doar o problemă sezonieră: poluare, aer uscat, alergeni și stres – factorii ascunși ai congestiei nazale | Pexels.com

Consecințele merg mai departe de disconfort: congestia afectează somnul, energia și calitatea vieții. Mayo Clinic explică faptul că există numeroase cauze ascunse ale obstrucției nazale, dincolo de răceala obișnuită.

Poluarea – un factor constant și subestimat

Particulele fine din aer (PM2.5 și PM10), gazele de eșapament și alți poluanți irită mucoasa nazală și stimulează inflamația. Expunerea constantă la poluare este asociată cu un risc crescut de rinită cronică și sinuzite recurente.

American Lung Association atrage atenția că aerul poluat afectează direct căile respiratorii și poate agrava congestia la persoanele sensibile.

Aerul uscat și schimbările de temperatură

Iarna, încălzirea centrală scade nivelul de umiditate din aer, uscând mucoasa nazală și favorizând congestia. Vara, aerul condiționat poate avea efecte similare.

Cleveland Clinic explică faptul că aerul uscat irită sinusurile și poate provoca disconfort persistent, chiar și în absența unei infecții.

Alergenii din interior și exterior

Congestia nazală poate fi cauzată și de alergenii prezenți în casă: praf, acarieni, mucegai sau păr de animale. La exterior, polenul rămâne unul dintre cei mai frecvenți declanșatori.

Potrivit American College of Allergy, Asthma & Immunology, rinită alergică nu apare doar sezonier, ci poate fi prezentă tot timpul anului, în funcție de expunerea la alergeni.

Stresul și factorii psihologici

Poate părea surprinzător, dar și stresul poate agrava congestia nazală. Explicația? Stresul cronic modifică echilibrul hormonal și afectează răspunsul imun, crescând inflamația la nivelul mucoasei.

National Institutes of Health arată că stresul prelungit influențează funcția imunitară, ceea ce poate favoriza reacții inflamatorii inclusiv la nivelul nasului și sinusurilor.

Cum putem reduce congestia nazală „non-sezonieră”

Din fericire, există soluții practice pentru a diminua impactul acestor factori:

  • Umidificarea aerului în locuință și la birou.
  • Spălături nazale cu soluții saline pentru curățarea mucoasei.
  • Filtre HEPA pentru reducerea prafului și alergenilor din aer.
  • Gestionarea stresului prin exerciții de respirație, yoga sau somn regulat.
  • Consultație medicală dacă simptomele persistă sau se agravează.

Nasul înfundat nu trebuie privit doar ca un simptom al iernii sau al alergiilor de primăvară. Poluarea, aerul uscat, alergenii și stresul pot transforma congestia nazală într-o problemă cronică, cu efecte asupra somnului și stării generale de bine.

Înțelegerea cauzelor reale și alegerea unor măsuri simple de prevenție și tratament pot face diferența dintre un disconfort trecător și o viață mai sănătoasă și mai odihnită.

Surse:

  • Mayo Clinic – Nasal congestion (Causes)
  • American Lung Association – What Makes Outdoor Air Unhealthy
  • Cleveland Clinic – How dry air impacts your health / Dry sinuses
  • ACAAI – Runny Nose, Stuffy Nose, Sneezing (info despre rinită/alergii nazale)
  • NIH / PMC – Psychological stress and the human immune system (review)
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
