Răceala este una dintre cele mai frecvente infecții la copii, în special în sezonul rece. Deși nu este o boală gravă, poate provoca disconfort prin tuse, nas înfundat, febră ușoară și lipsă de energie. Primul ajutor nu înseamnă medicamente puternice, ci îngrijire blândă și sigură, adaptată vârstei copilului.

Primul ajutor în caz de răceală la copii – soluții blânde și sigure pentru acasă | Pexels.com

Mayo Clinic explică faptul că răceala la copii este cauzată de virusuri respiratorii și rareori necesită tratament medicamentos.

Cum recunoaștem răceala la copii

Simptomele tipice includ:

nas înfundat sau secreții nazale,

strănut,

tuse ușoară,

gât roșu,

febră mică, uneori.

Diferența față de gripă: în gripă, simptomele apar brusc și sunt mai intense (febră mare, dureri musculare, oboseală severă).

NHS subliniază că răceala este frecventă și face parte din procesul de maturizare a sistemului imunitar al copilului.

Primul ajutor acasă – soluții naturale și sigure

Hidratare : apă, supe calde, ceaiuri ușoare (în funcție de vârstă). Fluidele ajută la fluidizarea mucusului și reduc riscul de deshidratare.

: apă, supe calde, ceaiuri ușoare (în funcție de vârstă). Fluidele ajută la fluidizarea mucusului și reduc riscul de deshidratare. Odihnă : somnul este esențial pentru recuperare.

: somnul este esențial pentru recuperare. Aer umidificat și cameră aerisită : un umidificator sau aburul din baie pot calma congestia.

: un umidificator sau aburul din baie pot calma congestia. Soluții saline nazale : sigure și eficiente pentru curățarea nasului.

: sigure și eficiente pentru curățarea nasului. Miere (după vârsta de 1 an): calmează tusea și iritația gâtului.

Mayo Clinic recomandă aceste metode ca parte a îngrijirii blânde la domiciliu.

Ce NU trebuie folosit la copii mici

Siropuri antitusive și decongestionante – nu sunt recomandate copiilor sub 6 ani, din cauza efectelor secundare.

– nu sunt recomandate copiilor sub 6 ani, din cauza efectelor secundare. Antibioticele – nu au efect asupra virusurilor și trebuie administrate doar la recomandarea medicului.

– nu au efect asupra virusurilor și trebuie administrate doar la recomandarea medicului. Aspirina – contraindicată copiilor, din cauza riscului de sindrom Reye.

FDA avertizează că medicamentele de răceală fără prescripție nu sunt sigure pentru copiii mici.

Semne de alarmă – când să mergem la medic

Consultați medicul dacă copilul are:

febră peste 38,5°C (mai ales la sugari),

(mai ales la sugari), dificultăți de respirație sau respirație șuierătoare,

sau respirație șuierătoare, letargie sau lipsa poftei de mâncare,

simptome care persistă mai mult de 10–14 zile.

Cleveland Clinic recomandă evaluare medicală atunci când simptomele sunt severe sau nu se ameliorează.

Cum prevenim răcelile frecvente

Spălarea regulată a mâinilor.

Evitarea contactului cu persoane răcite.

Aerisirea și curățarea regulată a spațiului de locuit.

Vaccinarea antigripală anuală.

Alimentație echilibrată și odihnă adecvată.

Răceala la copii este de obicei benignă și poate fi gestionată acasă cu soluții simple: hidratare, odihnă, aer curat și soluții saline. Medicamentele se folosesc doar la recomandarea medicului, iar semnele de alarmă trebuie recunoscute din timp.

Îngrijirea blândă, siguranța și răbdarea sunt cheia unei recuperări rapide și liniștite.

