Răceala modernă: ce ai în trusa ta de acasă pentru sezonul rece?

Sezonul rece vine la pachet cu strănuturi, nas înfundat și tuse care nu te lasă să dormi. Nu putem evita complet răcelile, dar putem fi pregătiți. O „trusă anti-răceală” modernă îți salvează timp și disconfort atunci când simptomele apar brusc. Hai să vedem ce ar trebui să conțină și cum o folosești responsabil.

Publicat: Miercuri, 12 Noiembrie 2025, 09:05 | Actualizat Luni, 03 Noiembrie 2025, 11:53
De ce e important să fii pregătit

Răceala este o infecție virală ușoară, dar foarte frecventă. În fiecare an, adulții fac între două și patru episoade de răceală, iar copiii chiar mai multe (Cleveland Clinic).

De cele mai multe ori, răceala se vindecă singură în șapte până la zece zile, dar simptomele pot fi supărătoare. O trusă bine organizată te ajută să le gestionezi rapid, fără drumuri în toiul nopții la farmacie.

Ce să ai în trusa anti-răceală

Pentru febră și dureri

Este bine să ai la îndemână paracetamol sau ibuprofen, deoarece aceste medicamente ajută la reducerea febrei și la calmarea durerilor de cap sau musculare. Important este să le folosești conform prospectului și să eviți supradozajul, mai ales dacă utilizezi mai multe produse care pot conține aceeași substanță activă.

Pentru nas înfundat

În primele zile de răceală, un spray cu ser fiziologic poate hidrata și curăța mucoasa nazală. Dacă congestia este foarte deranjantă, un spray decongestionant sau un medicament care conține clorhidrat de fenilefrină poate fi util pentru a ușura respirația. Acesta nu trebuie folosit mai mult de trei până la cinci zile, pentru a preveni congestia de rebound (Mayo Clinic).

Pentru gât iritat

Pastilele de supt sau dropsurile pot calma rapid durerea de gât, iar un spray emolient sau antiseptic poate aduce un plus de confort.
Nu trebuie ignorată nici metoda clasică și simplă: gargară cu apă sărată, eficientă pentru calmarea iritației.

Pentru tuse

Un sirop emolient este util în cazul tusei uscate, în timp ce un expectorant cu guaifenezină poate fi ales atunci când tusea este productivă.
Inhalațiile cu aburi sau un duș fierbinte pot calma gâtul și debloca nasul – o metodă recomandată și de Mass General Brigham.

Suplimente utile

Vitamina C și zincul sunt cele mai des întâlnite suplimente asociate cu răceala. Deși dovezile științifice privind eficiența lor sunt mixte, unele studii arată că pot scurta ușor durata simptomelor (NIH).
Vitamina D este, de asemenea, un aliat important pentru imunitate, mai ales în lunile reci.

Accesorii de ajutor

O trusă anti-răceală nu înseamnă doar medicamente. Este util să ai un termometru digital pentru a monitoriza febra și un umidificator de aer pentru a preveni uscarea mucoaselor.
Șervețelele moi, balsamul pentru nas, ceaiurile de plante și mierea oferă confort și alinare atunci când simptomele devin supărătoare.

Ce NU trebuie să fie în trusă

Antibioticele nu ar trebui să facă parte din trusa pentru răceală, pentru că ele nu au niciun efect asupra virusurilor care cauzează infecția (CDC).
De asemenea, evită să păstrezi medicamente expirate sau fără prospect și renunță la siropurile rămase de anul trecut.

Când trebuie să mergi la medic

Trusa de acasă este suficientă pentru simptome ușoare sau moderate, dar mergi la medic dacă:

  • febra depășește 38,5°C și persistă;
  • apar dureri puternice în sinusuri, urechi sau piept;
  • ai dificultăți de respirație;
  • simptomele durează peste 10–14 zile (NHS).

O trusă anti-răceală modernă

O trusă anti-răceală modernă nu trebuie să fie plină de medicamente separate, ci să includă medicamente multisimptom, care conțin mai multe substanțe active dedicate diferitelor manifestări ale răcelii și gripei – cum ar fi febra, durerile de cap, congestia nazală și tusea.
Aceste formule combinate simplifică tratamentul și oferă o acțiune mai completă, ajutându-te să te recuperezi mai confortabil și mai rapid.

Răceala nu dispare cu o pastilă-minune, dar pregătirea și alegerea inteligentă a tratamentelor pot face diferența între o zi grea și o recuperare ușoară.

CITEȘTE ȘI: Cum acționează substanțele active împotriva răcelii?

