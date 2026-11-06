Antena Căutare
Home Te simti bine Sinusurile în timpul răcelii: ce este normal și când simptomele pot indica o problemă

Sinusurile în timpul răcelii: ce este normal și când simptomele pot indica o problemă

O răceală nu înseamnă doar nas înfundat și secreții nazale. Pentru multe persoane, apar și presiune în frunte sau obraji, dureri de cap ori senzația că „sinusurile sunt pline”. De cele mai multe ori, aceste manifestări fac parte din evoluția obișnuită a unei viroze și dispar pe măsură ce inflamația scade. Important este însă cum evoluează simptomele și dacă drenajul secrețiilor începe să se restabilească.

Publicat: Vineri, 06 Noiembrie 2026, 17:05 | Actualizat Vineri, 06 Noiembrie 2026, 17:22
Sinusurile în timpul răcelii: ce este normal și când simptomele pot indica o problemă | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

De ce apar presiunea și senzația de „sinusuri blocate”

Sinusurile paranazale sunt cavități cu aer aflate în oasele feței, în jurul nasului și al ochilor. Ele sunt căptușite cu o membrană mucoasă asemănătoare celei din interiorul nasului. Potrivit MedlinePlus (NIH), mucoasa menține sinusurile umede și contribuie la captarea particulelor din aer. Mucusul produs aici se scurge în mod normal spre cavitatea nazală și participă la curățarea căilor respiratorii.

În timpul răcelii, mucoasa nazală se inflamează, iar aceeași inflamație poate ajunge ușor și la nivelul sinusurilor. Mayo Clinic explică faptul că umflarea mucoasei poate îngreuna drenajul natural. Dacă mucusul se evacuează mai greu, el se poate acumula și îngroșa, iar presiunea din sinusuri crește. De aici pot apărea tensiunea facială, durerea difuză de cap sau senzația de nas complet blocat.

Cum arată un disconfort sinusal obișnuit în răceală

Articolul continuă după reclamă

Organismul produce mai mult mucus în timpul unei infecții virale, iar CDC descrie această reacție ca parte a mecanismului normal de apărare. Când secrețiile sunt mai abundente și căile de drenaj se îngustează temporar, pot apărea nas înfundat, secreții nazale, o presiune ușoară în frunte, obraji sau în jurul ochilor și o durere de cap difuză. Aceste simptome nu înseamnă automat sinuzită.

Disconfortul este, în general, compatibil cu o răceală obișnuită atunci când apare odată cu celelalte simptome, are intensitate ușoară sau moderată și începe să se amelioreze treptat în aproximativ 5–10 zile, pe măsură ce secrețiile se fluidizează. Absența unei febre mari persistente este un alt element important. Mayo Clinic arată că multe probleme sinusale asociate virozelor sunt virale și se pot rezolva pe măsură ce inflamația scade și drenajul revine.

Semne că evoluția nu mai seamănă cu o răceală obișnuită

Unele manifestări merită urmărite mai atent: durere facială intensă sau localizată, presiune care se accentuează atunci când te apleci, secreții nazale groase, galbene sau verzi și simptome care persistă ori se agravează după 7–10 zile. Conform MedlinePlus (NIH), un asemenea tablou poate sugera o inflamație mai importantă a sinusurilor, în care drenajul este afectat mai mult decât într-o răceală obișnuită.

Sinuzita virală și cea bacteriană nu se tratează la fel

Majoritatea sinuzitelor sunt virale, precizează CDC, ceea ce înseamnă că antibioticele nu sunt necesare în mod automat. Folosirea lor inutilă nu grăbește vindecarea unei infecții virale și poate contribui la apariția rezistenței bacteriene. WHO subliniază problema utilizării necorespunzătoare a antibioticelor, iar acestea sunt luate în calcul doar în anumite situații, cum sunt simptomele severe sau persistente.

O greșeală frecventă este, așadar, echivalarea oricărei dureri faciale cu o infecție bacteriană. O altă problemă poate fi folosirea prea îndelungată a spray-urilor decongestionante. PubMed descrie fenomenul de congestie de rebound, care poate apărea după utilizarea excesivă a unor astfel de produse.

Ce poți face acasă pentru a favoriza drenajul

Măsurile simple pot fi suficiente atunci când simptomele sunt ușoare sau moderate. Spălăturile nazale cu soluție salină pot facilita eliminarea mucusului, hidratarea ajută la menținerea secrețiilor mai fluide, iar umidificarea aerului poate reduce uscăciunea mucoaselor. NHS recomandă măsuri de îngrijire la domiciliu pentru formele ușoare, iar tratamentele locale trebuie folosite responsabil și pe termen scurt.

Pot fi utilizate și soluții orale orientate spre reducerea disconfortului, fluidizarea secrețiilor și diminuarea inflamației, în special când există presiune facială sau senzație de sinusuri blocate. Ideea este susținerea drenajului natural și controlul simptomelor. Mayo Clinic menționează măsuri care ajută la reducerea inflamației și la eliminarea secrețiilor, iar MedlinePlus (NIH) arată că tratamentul simptomatic poate fi suficient în formele fără semne de complicație. În sinuzitele virale, abordarea rămâne una orientată spre confort și recuperare, fără antibiotice administrate inutil, potrivit Medscape.

Când este indicat să ceri sfatul medicului

Consultul medical este recomandat dacă simptomele trec de 10 zile, durerea devine severă, apare febră mare sau observi umflături la nivelul feței ori în jurul ochilor. Aceste semne depășesc disconfortul sinusal obișnuit al unei răceli și necesită o evaluare corectă. În rest, durata, intensitatea și evoluția simptomelor sunt cele mai utile repere pentru a diferenția o congestie temporară de o problemă care are nevoie de atenție suplimentară.

Cafeaua când ești răcită, da sau nu? Ce efect are asupra organismului și când ar fi mai bine să o eviți...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
Observatornews.ro O elevă de 9 ani nu a fost lăsată să mănânce alături de colegi pentru că tatăl avea 12 € datorie la primărie O elevă de 9 ani nu a fost lăsată să mănânce alături de colegi pentru că tatăl avea 12 € datorie la primărie
Observatornews.ro O elevă de 9 ani nu a fost lăsată să mănânce alături de colegi pentru că tatăl avea 12 € datorie la primărie O elevă de 9 ani nu a fost lăsată să mănânce alături de colegi pentru că tatăl avea 12 € datorie la primărie
Antena 3 Acum, Italia oferă gratuit 50 de case complet renovate pentru persoane dispuse să se mute. Care sunt condițiile puse Acum, Italia oferă gratuit 50 de case complet renovate pentru persoane dispuse să se mute. Care sunt condițiile puse
AS.ro Campioana cu o avere de 14 milioane de dolari se iubește cu un bărbat mult mai tânăr: „Oamenii știu acum…” Campioana cu o avere de 14 milioane de dolari se iubește cu un bărbat mult mai tânăr: „Oamenii știu acum&#8230;”
Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
Citește și
Sinusurile în răceală: când disconfortul e normal și când devine o problemă
Sinusurile în răceală: când disconfortul e normal și când devine o problemă
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Răceala modernă: ce ai în trusa ta de acasă pentru sezonul rece?
Răceala modernă: ce ai în trusa ta de acasă pentru sezonul rece?
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x