Sinusurile în timpul răcelii: ce este normal și când simptomele pot indica o problemă

O răceală nu înseamnă doar nas înfundat și secreții nazale. Pentru multe persoane, apar și presiune în frunte sau obraji, dureri de cap ori senzația că „sinusurile sunt pline”. De cele mai multe ori, aceste manifestări fac parte din evoluția obișnuită a unei viroze și dispar pe măsură ce inflamația scade. Important este însă cum evoluează simptomele și dacă drenajul secrețiilor începe să se restabilească.

Publicat: Vineri, 06 Noiembrie 2026, 17:05 | Actualizat Vineri, 06 Noiembrie 2026, 17:22

De ce apar presiunea și senzația de „sinusuri blocate”

Sinusurile paranazale sunt cavități cu aer aflate în oasele feței, în jurul nasului și al ochilor. Ele sunt căptușite cu o membrană mucoasă asemănătoare celei din interiorul nasului. Potrivit MedlinePlus (NIH), mucoasa menține sinusurile umede și contribuie la captarea particulelor din aer. Mucusul produs aici se scurge în mod normal spre cavitatea nazală și participă la curățarea căilor respiratorii.

În timpul răcelii, mucoasa nazală se inflamează, iar aceeași inflamație poate ajunge ușor și la nivelul sinusurilor. Mayo Clinic explică faptul că umflarea mucoasei poate îngreuna drenajul natural. Dacă mucusul se evacuează mai greu, el se poate acumula și îngroșa, iar presiunea din sinusuri crește. De aici pot apărea tensiunea facială, durerea difuză de cap sau senzația de nas complet blocat.

Cum arată un disconfort sinusal obișnuit în răceală

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Organismul produce mai mult mucus în timpul unei infecții virale, iar CDC descrie această reacție ca parte a mecanismului normal de apărare. Când secrețiile sunt mai abundente și căile de drenaj se îngustează temporar, pot apărea nas înfundat, secreții nazale, o presiune ușoară în frunte, obraji sau în jurul ochilor și o durere de cap difuză. Aceste simptome nu înseamnă automat sinuzită.

Disconfortul este, în general, compatibil cu o răceală obișnuită atunci când apare odată cu celelalte simptome, are intensitate ușoară sau moderată și începe să se amelioreze treptat în aproximativ 5–10 zile, pe măsură ce secrețiile se fluidizează. Absența unei febre mari persistente este un alt element important. Mayo Clinic arată că multe probleme sinusale asociate virozelor sunt virale și se pot rezolva pe măsură ce inflamația scade și drenajul revine.

Semne că evoluția nu mai seamănă cu o răceală obișnuită

Unele manifestări merită urmărite mai atent: durere facială intensă sau localizată, presiune care se accentuează atunci când te apleci, secreții nazale groase, galbene sau verzi și simptome care persistă ori se agravează după 7–10 zile. Conform MedlinePlus (NIH), un asemenea tablou poate sugera o inflamație mai importantă a sinusurilor, în care drenajul este afectat mai mult decât într-o răceală obișnuită.

Sinuzita virală și cea bacteriană nu se tratează la fel

Majoritatea sinuzitelor sunt virale, precizează CDC, ceea ce înseamnă că antibioticele nu sunt necesare în mod automat. Folosirea lor inutilă nu grăbește vindecarea unei infecții virale și poate contribui la apariția rezistenței bacteriene. WHO subliniază problema utilizării necorespunzătoare a antibioticelor, iar acestea sunt luate în calcul doar în anumite situații, cum sunt simptomele severe sau persistente.

O greșeală frecventă este, așadar, echivalarea oricărei dureri faciale cu o infecție bacteriană. O altă problemă poate fi folosirea prea îndelungată a spray-urilor decongestionante. PubMed descrie fenomenul de congestie de rebound, care poate apărea după utilizarea excesivă a unor astfel de produse.

Ce poți face acasă pentru a favoriza drenajul

Măsurile simple pot fi suficiente atunci când simptomele sunt ușoare sau moderate. Spălăturile nazale cu soluție salină pot facilita eliminarea mucusului, hidratarea ajută la menținerea secrețiilor mai fluide, iar umidificarea aerului poate reduce uscăciunea mucoaselor. NHS recomandă măsuri de îngrijire la domiciliu pentru formele ușoare, iar tratamentele locale trebuie folosite responsabil și pe termen scurt.

Pot fi utilizate și soluții orale orientate spre reducerea disconfortului, fluidizarea secrețiilor și diminuarea inflamației, în special când există presiune facială sau senzație de sinusuri blocate. Ideea este susținerea drenajului natural și controlul simptomelor. Mayo Clinic menționează măsuri care ajută la reducerea inflamației și la eliminarea secrețiilor, iar MedlinePlus (NIH) arată că tratamentul simptomatic poate fi suficient în formele fără semne de complicație. În sinuzitele virale, abordarea rămâne una orientată spre confort și recuperare, fără antibiotice administrate inutil, potrivit Medscape.

Când este indicat să ceri sfatul medicului

Consultul medical este recomandat dacă simptomele trec de 10 zile, durerea devine severă, apare febră mare sau observi umflături la nivelul feței ori în jurul ochilor. Aceste semne depășesc disconfortul sinusal obișnuit al unei răceli și necesită o evaluare corectă. În rest, durata, intensitatea și evoluția simptomelor sunt cele mai utile repere pentru a diferenția o congestie temporară de o problemă care are nevoie de atenție suplimentară.