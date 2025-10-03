Antena Căutare
Mihai Bendeac și Maurice Munteanu, hipnotizați în noul episod „The Ticket”, sâmbătă, de la ora 20:00, la Antena 1

În cea de-a cincea ediție The Ticket, difuzată sâmbătă de la ora 20.00, scena va fi cucerită de un moment inedit de hipnoză, menit să stârnească uimire și dezbateri aprinse atât printre jurați, cât și în rândul publicului.

Publicat: Vineri, 03 Octombrie 2025, 12:28 | Actualizat Vineri, 03 Octombrie 2025, 12:33
Dacă hipnoza este sau nu reală, dacă subiecții au resimțit cu adevărat efectele ei sau doar au jucat un rol, acestea vor fi întrebările care vor domina seara.

Pentru a testa pe propria piele, jurații au acceptat provocarea de a intra chiar ei în joc. În cabina din culise, Cezar Iulian încearcă să îi hipnotizeze pe fiecare. Dacă Delia și Anca Dinicu rămân imune, Mihai Bendeac și Maurice Munteanu se dovedesc a fi “subiecți perfecți”, reacționând vizibil la sugestiile hipnotizatorului. Cum anume și ce efecte are asupra lor momentul, telespectatorii vor afla sâmbătă seara, la Antena 1.

Tot în această ediție, continuă și jurizările bilingve. În fața unui duo venit din Franța, Mihai Bendeac își pune la încercare cunoștințele de limba franceză dobândite în școala generală, spre deliciul colegilor de platou și al publicului.

De data aceasta, juriul va funcționa în formulă de patru, întrucât Micuțu nu a putut fi prezent din motive personale. Totuși, pe scaunul său se va afla o mască reprezentându-l, pentru ca ceilalți jurați să nu îi simtă lipsa complet.

Episodul de sâmbătă va aduce un spectacol complet, în stilul deja consacrat The Ticket: de la hipnoză și momente de magie, la numere spectaculoase de circ, acrobați, cântăreți și show-uri impresionante, de la 20.00, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

