The Ticket, 27 septembrie 2025. Cine a câștigat a patra ediție. Ce moment i-a emoționat puternic pe jurați

Ediția cu numărul 4 din The Ticket 2025 a adus pe scenă momente pline de emoție, energie și creativitate, dar câștigătorul serii a fost clar: Ansamblul Valea Târnavelor.

Tinerii artiști au reușit să cucerească atât juriul, cât și publicul, printr-un spectacol memorabil care a îmbinat dansul popular românesc cu influențe țigănești, oferind o lecție de unitate și diversitate culturală.

The Ticket, 27 septembrie 2025.

Atmosfera a fost electrizantă, iar reacțiile celor din sală au confirmat că momentul lor a fost unul special. Juriul, alcătuit din Mihai Bendeac, Micutzu, Anca Dinicu, Delia și Maurice Munteanu, a avut o misiune dificilă, întrucât pe scenă s-au prezentat mai multe numere de valoare, de la muzică, la dans și actorie sau acrobații. Totuși, după o deliberare intensă, Mihai Bendeac a anunțat verdictul:

„Nu toate momentele au fost de finală, însă au fost 6 nume care au fost luate în calcul și vehiculate. Au fost mai multe numere bune, de asta noi jurații am dori să vă mai aplaudăm din nou. Vom anunța câștigătorul sau câștigătorii ai acestei seri! Acel om sau acei oameni care sunt la un pas de marele bilet de 100 de mii de euro. În această seară, premiul se duce la Ansamblul Valea Târnavelor!”, a spus Mihai Bendeac.

Ansamblul a venit pe scena The Ticket cu o forță impresionantă: 48 de copii care au dansat în ritmuri de tradiție și modernitate, purtând cu ei o parte din sufletul comunității lor. „Suntem azi 48 de copii, acasă suntem mai mulți”, a mărturisit liderul ansamblului, emoționat de reacția publicului.

Pe lângă calificarea în marea finală a sezonului, Ansamblul Valea Târnavelor a plecat acasă și cu o sumă consistentă oferită de public: 17.615 lei.

Ediția din 27 septembrie 2025 The Ticket rămâne una memorabilă, în special prin diversitatea numerelor prezentate pe scenă.

The Ticket, noul talent show de pe Antena 1, aduce spectacolul în prim-plan, bani pe loc și un public cu putere reală de decizie

Antena 1 lansează, în această toamnă, un nou show de televiziune care promite să redefinească standardele entertainmentului TV. Produs de Mona Segall și echipa ei și avându-l printre jurați pe Mihai Bendeac, The Ticket vine cu o miză reală pentru concurenți, care nu se rezumă doar la talent, ci la transformarea fiecărui moment într-un spectacol complet, cu emoție, energie și impact scenic.

Un element esențial care diferențiază formatul este recompensa imediată. În centrul show-ului se află un premiu uriaș de 100.000 de euro, care va fi câștigat în cadrul unei finale live. Drumul până acolo va depinde, însă, de capacitatea fiecărui concurent de a atrage publicul și juriul de partea lui.

Spre deosebire de formatele clasice de tip „talent show”, noul proiect mizează pe felul în care acesta este prezentat. Modul în care concurenții își pun în valoare talentul devine la fel de important — sau chiar mai important — decât aptitudinea în sine. Criteriile de jurizare pun accent pe expresivitate, autenticitate, creativitate și forță artistică.

Regulile jocului sunt simple, dar provocatoare: cei 100 de de oameni din public oferă prin intermediul unei aplicații bilete cu valoare reală. Astfel, fiecare moment artistic poate aduce câștiguri imediate, iar publicul devine nu doar martor, ci și partener direct în recunoașterea valorii.

Mai exact, la finalul numărului, concurentul pleacă acasă cu suma oferită de cei din public. Juriul are, însă, ultimul cuvânt, căci la finalul fiecărui episod, cei cinci vor alege, dintre cei care au obținut peste 5.000 Ron, numărul care va lupta în marea finală pentru premiul de 100.000 de Euro.