Home The Ticket Știri Reîntâlnire cu lacrimi și emoții la The Ticket: Mihai Bendeac, față în față cu un fost concurent căruia i-a schimbat destinul

Reîntâlnire cu lacrimi și emoții la The Ticket: Mihai Bendeac, față în față cu un fost concurent căruia i-a schimbat destinul

Astăzi, de la ora 20:00, Antena 1 difuzează o ediție aniversară The Ticket, o seară de sărbătoare în care emoția devine personaj principal.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 29 Noiembrie 2025, 11:36 | Actualizat Sambata, 29 Noiembrie 2025, 11:39
Momentul central al show-ului va fi reîntâlnirea profund tulburătoare dintre Mihai Bendeac și un fost concurent al unui talent show difuzat cu mulți ani în urmă, care îi va mărturisi că un îndemn primit chiar de la jurat i-a schimbat complet parcursul și i-a determinat direcția profesională de astăzi. Încărcată de sinceritate, recunoștință și emoții autentice, această întâlnire îi va aduce pe amândoi în pragul lacrimilor, conturând unul dintre cele mai intense și memorabile momente de televiziune.

Mihai Bendeac va trăi astfel un veritabil „moment de televiziune”, așa cum îi place să numească acele clipe cu impact profund, imposibil de regizat, în care emoția vorbește mai puternic decât orice replică.

Seara va fi una la înălțime, atât la propriu, cât și la figurat. Delia va avea parte de un moment inedit, fiind purtată pe aripi de vânt de către unul dintre concurenți, într-un final de număr cu adevărat spectaculos. Atmosfera aniversară va fi completată de apariția unei sosii celebre a lui Dolly Parton, care va stârni numeroase semne de întrebare chiar și în rândul juraților odată cu intrarea sa pe scenă.

Un spectacol complet, un show total, o ediție specială, gândită să marcheze într-un mod memorabil aniversarea Antenei 1, astăzi, de la 20.00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

