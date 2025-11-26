Radu Manole de la The Ticket, moment unic de dans pe scenă. Ce l-a ajutat să aibă atâta energie în fața juriului

Antena Căutare
Radu Manole, un tânăr dansator de doar 18 ani din București, a urcat pe scenă și a reușit să electrizeze publicul cu un număr amețitor, plin de viteză, precizie și energie debordantă.

Publicat: Miercuri, 26 Noiembrie 2025, 12:39

Mișcările sale rapide și execuția impecabilă i-au lăsat fără cuvinte pe jurați, care au privit cu atenție fiecare secundă din demonstrația sa.

Delia, vizibil surprinsă de intensitatea dansului, i-a făcut una dintre cele mai puternice aprecieri ale serii: „Eu nu am văzut atâta energie într-un singur om. Ai avut energia unui ansamblu.”

Publicul a răsplătit momentul pe măsură, iar Radu a plecat acasă cu suma de 14.655 de lei, un rezultat impresionant pentru un concurent atât de tânăr, aflat practic la început de drum.

Ce l-a ajutat să aibă atâta energie? Răspunsul lui Radu, în culise

Imediat după spectacol, Radu a fost preluat în culise de prezentatorii show-ului, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, într-o scurtă discuție realizată în colaborare cu rețeaua DIGI. Încă plin de adrenalină, tânărul dansator a povestit ce l-a propulsat spre o reprezentație atât de intensă.

„Ai avut bateria super plină și te încărcai și descărcai singur pe scenă. Așa te-ai simțit?”, l-a întrebat Bordea, amuzat.

Radu a mărturisit că publicul a fost motorul principal al performanței sale: „A ajutat mult energia publicului, chiar dacă ușor mă moleșeam, publicul mi-a dat energia și am încheiat în forță!”

Nelu Cortea a completat: „Chiar părea că ai minute nelimitate! Te-ai conectat cu publicul, foarte fain!”

Secretul din spatele stilului: viteza și tehnica

Pe lângă energia uimitoare, dansatorul a explicat și cât de mult contează viteza într-o astfel de coregrafie.

„Depinde. Pe partea competițională, contează cât de repede te miști, dar poate fi și suav”, a spus Radu.

Cătălin Bordea a ținut să sublinieze și un detaliu impresionant, care a ridicat nivelul admirației:
„De menționat, ai făcut totul cu două operații la genunchi, eram wow!”

Un element care arată nu doar talent, ci și determinare, disciplină și un nivel ridicat de profesionalism.

Discuția din culise a atins într-un mod firesc și ideea importanței comunicării eficiente. Așa cum Radu s-a „conectat” cu publicul, la fel de esențială este și conectarea în viața de zi cu zi, iar acest lucru e posibil doar cu o acoperire extinsă și un semnal puternic.

