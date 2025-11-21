Antena Căutare
Sâmbătă, de la 20:00, la The Ticket, Delia: „Eram într-un film și brusc m-am trezit într-o jurizare românească". Ce urmează

Episodul The Ticket difuzat sâmbătă, de la ora 20:00, readuce pe scenă momente spectaculoase, interpretări surprinzătoare și jurizări care nasc din nou dezbateri aprinse și hohote de râs, în special în cazul lui Maurice Munteanu. Ce va declanșa întreaga situație și care va fi deznodământul, telespectatorii vor afla urmărind cea mai nouă ediție a emisiunii.

Episodul The Ticket difuzat sâmbătă, de la ora 20:00, readuce pe scenă momente spectaculoase, interpretări surprinzătoare și jurizări care nasc din nou dezbateri aprinse și hohote de râs, în special în cazul lui Maurice Munteanu

Când vine vorba de echilibristică sau acrobații, Delia este mereu dispusă să încerce lucruri noi. A fost cazul și de data aceasta, când a vrut să experimenteze ce înseamnă mersul pe sârmă, stârnind reacții savuroase în platou.

„Dacă îi aluneca un picior, cădea de pe sârmă, aveam un moment de televiziune. Așa, au ținut-o doi oameni, a mers un pic și atât, nu avem nimic”, a spus Mihai Bendeac.

Delia, Maurice Munteanu, Mihai Bendeac, Micutzu și Anca Dinicu au parte de momente neașteptate la The Ticket

Printre aparițiile inedite ale serii se numără și un concurent a cărui pasiune este să traducă melodii românești în limba greacă. Din repertoriul său nu putea lipsi un hit al Deliei, care sună surprinzător în această variantă, după cum a recunoscut chiar artista. La rândul său, Maurice vine cu o propunere neașteptată: „Mâine la 4 dimineața trebuie să zbor în Grecia și am nevoie de cineva să stea cu mine în timpul zborului. Ce faci mâine la 4?”

Unul dintre cele mai emoționante momente ale serii a fost interpretarea unei doine la nai, care a lăsat publicul și juriul într-o liniște profundă. „Am teamă de liniște în televiziune, dar există și situații în care liniștea asta înseamnă ceva… și cred că liniștea asta s-a născut din adâncul sufletului tău”, i-a spus Mihai Bendeac concurentei.

Un echilibrist din Franța îi duce pe jurați într-o stare de transă, aceștia fiind fascinați de performanța sa. „Oare de pe ce planetă a venit?”, se întreabă Anca Dinicu la finalul numărului. Însă lucrurile revin la realitate în momentul jurizării: „Eram într-un film în timp ce domnul a prestat numărul și brusc m-am trezit într-o jurizare românească”, spune Delia.

Un alt moment puternic este spectacolul pus în scenă de trei frați din Italia, a șaptea generație de artiști de circ. Deși s-au confruntat cu o ratare, modul în care și-au dus numărul până la capăt și relația dintre ei transformă apariția lor într-o adevărată lecție de viață, atât pentru juriu, cât și pentru public.

Momente spectaculoase, emoție pură și replici savuroase – toate se regăsesc în noul episod The Ticket, sâmbătă, de la ora 20:00, la Antena 1.

