Ar mai răspunde sau nu la telefon Vlad Ciucan de la Soul Dancers dacă ar câștiga marele premiu „The Ticket". Ce a dezvăluit

În ediția 10 din „The Ticket”, de pe 8 noiembrie 2025, Vlad Ciucan a făcut un moment de-a dreptul senzațional. Jurații au rămas uluiți când l-au văzut dansând belly dance. Iată ce discuție a avut concurentul cu prezentatorii show-ului, în culise, după ce a primit verdictul publicului.

Publicat: Luni, 10 Noiembrie 2025, 15:38

Mihai Bendeac, Anca Dinicu, Maurice Munteanu, Delia și Micutzu au avut parte de o ediție plină de surprize. Concurenți au încercat să impresioneze jurații cu diferite momente artistice. Unii s-au făcut remarcați în timp ce alții au stârnit discuții profunde.

Un lucru este cert, publicul a urmărit cu mare atenție fiecare număr al concurenților. Soarta celor din competiție a fost decisă de către oamenii din sală.

Printre cei care au reușit să impresioneze întregul platou se numără și Vlad Ciucan de la trupa Soul Dancers. Acesta și-a făcut apariția pe scena show-ului într-un mod neașteptat, luând pe toată lumea prin surprindere.

Până și Cătălin Bordea a fost uluit de dansul concurentului. De altfel, doamnele din public s-au bucurat de momentul unic.

„În prezent sunt singurul dansator de belly dance din România, mă refer ca și bărbat dansator. Belly dance este o artă care se învață în timp și cu foarte multă muncă”, a dezvăluit Vlad Ciucan la „The Ticket”.

La finalul momentului, trupa Soul Dancers a primit din partea publicului suma de 7.370 de lei. Unele persoane din sală au dezvăluit că ar scoate bani frumoși din buzunar pentru a vedea un astfel de moment, în timp ce altele nu s-au lăsat impresionate de dansul din buric al concurentului.

Ce ar face Vlad Ciucan din trupa Soul Dancers dacă ar câștiga marele premiu de la „The Ticket”. Ar mai răspunde sau nu la telefon

În culisele „The Ticket”, Cătăli Bordea și Nelu Cortea i-au luat un scurt interviu lui Vlad Ciucan din trupa Soul Dancers. Într-un cadru oferit de DIGI, prezentatorii show-ului au decis să-i adreseze o întrebare neașteptată concurentului.

„Ne-ați dat o energie absolut fantastică și vă mulțumim frumos! (...) Ați fost foarte mișto, mi-a plăcut foarte mult! Succes în continuare!”, i-a spus Cătălin Bordea.

„Dacă să zicem că ai ajunge în finală și ai câștiga cei 100.000 de euro, ai mai răspunde la telefon sau nu mai ai semnal, mod avion direct?”, a întrebat Nelu Cortea.

Vlad Ciucan nu a stat prea mult pe gânduri și a oferit un răspuns direct și sincer. Acesta a dezvăluit că ar răspunde la telefon tuturor, indiferent că ar câștiga sau nu marele premiu de la „The Ticket”.

„Să mă sune, că e ok!”, a dezvăluit concurentul.

„Dacă ajungi în finala și câștigi cei 100.000 de euro, te rog să răspunzi la telefon așa: „DIGI mă sună azi, DIGI mă sună azi”.”, a mai spus Cătălin Bordea în glumă.

