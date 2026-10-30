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1900 de victime și o societate ce găsește scuze agresorilor. SHERO și Observator anunță campania „Dragostea nu înseamnă violență”

Violența nu începe cu prima lovitură. Începe cu frica, cu amenințările, cu abuzurile ascunse și cu scuzele pe care o societate întreagă le găsește uneori agresorilor.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Vineri, 30 Octombrie 2026, 09:51 | Actualizat Vineri, 30 Octombrie 2026, 09:54
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Vineri, SHERO și Observator lansează campania „Dragostea nu înseamnă violență”, un demers care va scoate la lumină poveștile victimelor violenței, va lupta pentru măsuri legislative mai eficiente și va milita pentru schimbarea mentalităților care întrețin abuzul.

Punctul de plecare este povestea Corneliei din Galați, a 31-a femeie ucisă în România de la începutul anului. O tragedie care arată cât de mare este prețul tăcerii și de ce lupta trebuie să continue.

1900 de victime și o societate ce găsește scuze agresorilor. SHERO și Observator anunță campania „Dragostea nu înseamnă violență”

În spatele fiecărei femei ucise se află o dramă pe care, de multe ori, lumea nu o cunoaște: ani de frică, umilințe, amenințări, încercări de a scăpa și speranța că lucrurile se vor schimba. În cazul Corneliei, semnele violenței existau. Cu toate acestea, femeia nu a mai putut fi salvată. Povestea ei arată cât de grav devine pericolul atunci când abuzul este tratat ca o simplă ceartă de cuplu, iar semnalele de alarmă sunt ignorate. Mărturiile familiei vorbesc și despre o violență care se transmite din generație în generație. „Genetic. Din tată-n fiu!” este replica dureroasă care deschide o altă perspectivă asupra fenomenului: copiii care cresc în familii violente pot ajunge să considere abuzul o normalitate, iar tiparele distructive se pot repeta. Nu este un destin inevitabil, ci un cerc care trebuie rupt.

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„Povestea Corneliei ne obligă să ne uităm în oglindă. A fost a 31-a femeie ucisă în România în acest an. O femeie de 44 de ani, mamă a patru copii, care trăia în frică.

Ceea ce mă cutremură este că, înainte de fiecare astfel de tragedie, există o poveste pe care nu o cunoaștem în întregime. Există nopți de teamă, amenințări, copii care aud și văd lucruri pe care niciun copil nu ar trebui să le trăiască. Există femei care își ascund suferința, care își apără agresorul de frică și care ajung să creadă că nu mai au unde să plece. Iar în jurul lor există oameni care văd, care știu, dar care încă spun: «Se ceartă, se împacă. Sunt problemele lor».

Nu, nu sunt doar problemele lor. Violența împotriva femeilor este problema noastră, a tuturor. Când găsim scuze agresorului, când numim violența pasiune sau când alegem să nu intervenim, contribuim la o societate în care femeile rămân singure în fața pericolului.

SHERO a început lupta, acum continuăm, alături de Observator. Vom scoate la lumină și alte povești, vom asculta vocile celor care au trăit în tăcere și vom vorbi despre realități pe care nu mai avem voie să le ignorăm. Dar nu ne oprim la povești. Milităm pentru un Registru al Agresorilor care să contribuie la prevenirea violenței și la protejarea victimelor, precum și pentru identificarea și implementarea altor modificări legislative care să ofere femeilor mai multă siguranță și să asigure intervenții eficiente înainte ca abuzul să se transforme într-o tragedie. În același timp, avem nevoie de educație, de la cele mai fragede vârste, de campanii care să schimbe felul în care copiii și adulții înțeleg relațiile, limitele, respectul și egalitatea. Trebuie să învățăm să recunoaștem abuzul, să nu-l mai confundăm cu iubirea și să nu mai găsim scuze agresorilor.

Nu vrem ca fiecare crimă să provoace doar un val de indignare, urmat de uitare. Vrem ca semnalele de alarmă să fie luate în serios, ca victimele să fie ascultate și sprijinite, iar instituțiile și societatea să își asume responsabilitatea de a le proteja. Vrem să schimbăm legile acolo unde este nevoie și să transformăm mentalitățile care fac posibilă perpetuarea violenței.

Cornelia nu mai poate fi salvată. Dar mai sunt femei care trăiesc astăzi aceeași frică. Pentru ele trebuie să continuăm. Pentru ele trebuie să vorbim. Și pentru ele trebuie să înțelegem că dragostea nu înseamnă violență. Niciodată!”, declară Alessandra Stoicescu, jurnalist Observator și inițiatoarea mișcării SHERO.

Inițiată de Alessandra Stoicescu, SHERO a pornit ca o platformă dedicată femeilor care inspiră prin experiențele, curajul și parcursul lor. În timp, mișcarea a devenit un spațiu de dialog, solidaritate și implicare, aducând în atenția publicului și subiecte dificile, despre care societatea vorbește prea puțin. Prin întâlniri, mărturii și acțiuni desfășurate în România și în mai multe orașe europene, SHERO susține schimbarea mentalităților și încurajează femeile să își facă auzite vocile.

Prin campania „Dragostea nu înseamnă violență”, SHERO și Observator vor continua să aducă în atenția publicului poveștile victimelor, mărturiile familiilor și prejudecățile care întrețin violența. Demersul va urmări și soluțiile necesare pentru prevenirea agresiunilor: de la un cadru legislativ mai eficient și instrumente suplimentare de identificare și monitorizare a agresorilor, până la educație și responsabilizare publică. Obiectivul este o schimbare reală, în care protejarea victimelor să nu depindă de noroc, iar violența să nu mai fie tolerată, justificată sau ascunsă.

Pentru că violența nu începe cu o crimă. Începe cu gesturi, amenințări și abuzuri care pot fi ascunse, minimalizate sau tolerate. Iar indiferența nu este nevinovată.

„Dragostea nu înseamnă violență”, o campanie SHERO Observator, vineri, de la 19:19, la Observator Antena 1 și pe observatornews.ro.

Toate episoadele campaniei vor putea fi văzute și pe observatornews.ro, Youtube Observator, Facebook Observator și Tik Tok Observator. Pentru cele mai noi știri, nu uitați să vă abonați la canalul de WhatsApp al Observator sau să descărcați Aplicația Observator News din Google Play sau din App Store.

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imaginea campaniei „Dragostea nu înseamnă violență”

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