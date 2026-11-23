Episodul 5 din data de 23 noiembrie 2026 al emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 18. Mihaela Cavcaliuc Drăguș a devenit cunoscută după ce a participat la show-ul Mireasa, sezonul 11. Concurenta fost căsătorită cu Ștefan Drăguș, dar cei doi au decis să se despartă! Bruneta a decis să își încerce norocul la show-ul culinar!

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