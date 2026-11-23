Chefi la cuțite | Sezonul 18. Mihaela Drăguș, fosta concurentă de la Mireasa, a vrut să-și demonstreze talentul la gătit! Gestul care i-a lăsat mască pe jurați!
Episodul 5 din data de 23 noiembrie 2026 al emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 18. Mihaela Cavcaliuc Drăguș a devenit cunoscută după ce a participat la show-ul Mireasa, sezonul 11. Concurenta fost căsătorită cu Ștefan Drăguș, dar cei doi au decis să se despartă! Bruneta a decis să își încerce norocul la show-ul culinar!
Luni, 23.11.2026, 22:00