Chefi la cuțite | Sezonul 18. Cristian Anheliuc a fost bodyguard la Juventus și l-a cunoscut pe Michael Schumacher! Cu ce se ocupă în prezent
Episodul 5 din data de 23 noiembrie 2026 al emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 18. Cristian Anheliuc, cunoscut drept „Micuțu din Bucovina”, a avut o apariție memorabilă în cadrul show-ului culinar! Bărbatul a povestit că a fost bodyguard pentru fotbaliștii de la Juventus Torino și că a avut ocazia să petreacă o săptămână alături de Michael Schumacher.
Luni, 23.11.2026, 22:40