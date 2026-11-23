Chefi la cuțite | Sezonul 18. Cine a câștigat a doua bombă cu amulete! Care a fost verdictul dat de Serghei Mizil și soția lui, Cocuța

Episodul 5 din data de 23 noiembrie 2026 al emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 18. A cincea ediție a acestui sezon a adus pentru cei patru jurați o provocare de zile mari. Irina Fodor le-a pregătit o nouă bombă cu amulete, ce poate schimba radical deznodământul unui battle. Cei care au degustat preparatele și au ales câștigătorul au fost Serghei Mizil și soția lui, Cora

Luni, 23.11.2026, 23:12