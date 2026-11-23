Chefi la cuțite | Sezonul 18. Comedianții italieni Francesco Gioia și Pietro Modica i-au făcut pe jurați să râdă în hohote! Ce nume inedit a avut preparatul lor

Episodul 5 din data de 23 noiembrie 2026 al emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 18. Francesco Gidia și Pietro Modica au pregătit un preparat cu un nume inedit, „Paste Duracell”, însă nu s-au remarcat doar prin alegerea culinară, ci și prin energia și umorul lor. La final, cei doi au avut parte de un moment special, care i-a făcut pe jurați să râdă în hohote.

Luni, 23.11.2026, 21:50