Antena Căutare
Home Timp Liber Evenimente Antena Academy și Antena Group au organizat conferința „Piața muncii în fața revoluției AI”

Antena Academy și Antena Group au organizat conferința „Piața muncii în fața revoluției AI”

Antena Academy și Antena Group au organizat pe 4 iunie 2026 conferința „Piața muncii în fața revoluției AI.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 05 Iunie 2026, 13:33 | Actualizat Vineri, 05 Iunie 2026, 14:00
Galerie
Descoperă tot ce s-a întâmplat la conferința „Piața muncii în fața revoluției AI”, organizată de Antena Academy și Antena Group | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Business în Era AI: Tehnologia accelerează, oamenii dau direcția”, un eveniment powered by eJobs care a adus împreună lideri din business, specialiști în inteligență artificială, experți în resurse umane și profesioniști preocupați de modul în care AI-ul transformă piața muncii și organizațiile moderne.

Evenimentul a reunit perspective din business, HR, tehnologie, comunicare și leadership, într-un context în care inteligența artificială nu mai este privită ca un simplu trend, ci ca o schimbare reală care redefinește modul în care companiile lucrează, recrutează, comunică și performează.

Antena Academy și Antena Group au organizat pe 4 iunie 2026 conferința „Piața muncii în fața revoluției AI”

În cadrul conferinței au fost abordate teme esențiale pentru mediul de business actual: transformarea rolurilor profesionale, colaborarea dintre oameni și AI, competențele necesare în noile modele de lucru, integrarea inteligenței artificiale în organizații și impactul tehnologiei asupra culturii organizaționale. Speakerii au adus pe scenă strategii aplicate, exemple concrete și perspective relevante despre modul în care companiile se adaptează accelerat la noua eră a muncii.

Articolul continuă după reclamă

Printre speakerii invitați s-au numărat reprezentanți ai unor companii și organizații relevante din România, precum eJobs Group, JYSK, eMAG, BattleGroup, elefant.ro, Club Economic, Dynamic Human Resources, Qodeon. Discuțiile au pus accent pe o idee comună: într-o lume în care tehnologia evoluează rapid, oamenii fac diferența reală.

Conferința a evidențiat și o schimbare importantă din piața muncii: AI-ul devine accesibil pentru tot mai multe companii, însă avantajul competitiv real apare din modul în care organizațiile îl integrează în procese, echipe și decizii de business. În acest context, competențele aplicate, adaptabilitatea și capacitatea de a lucra eficient alături de tehnologie devin tot mai importante.

Prin organizarea acestui eveniment, Antena Academy își consolidează poziția de hub educațional orientat către business, industrie și dezvoltarea competențelor relevante pentru piața actuală a muncii. Prin programele și inițiativele sale, Antena Academy susține dezvoltarea profesională aplicată și pregătirea pentru noile realități ale unei economii accelerate de tehnologie și inteligență artificială.

imagine cu sigla antena si participanti la conferința „Piața muncii în fața revoluției AI” organizata de Antena Academy și Antena Group
+5
Mai multe fotografii

Conferința „Piața muncii în fața revoluției AI” a fost organizată de Antena Academy și Antena Group, cu susținerea eJobs și sprijinul partenerilor: JYSK, eMAG, BattleGroup, elefant.ro, Club Economic, Oriflame, Dynamic Human Resources, Trumed, Qodeon, Radio ZU

Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce spunea Gigi Becali despre Eugen Tomac, premiererul desemnat de Nicușor Dan: “Sunt prieten cu el, dar…” Ce spunea Gigi Becali despre Eugen Tomac, premiererul desemnat de Nicușor Dan: &#8220;Sunt prieten cu el, dar&#8230;&#8221;
Observatornews.ro Vreme severă în România: Cod galben de vijelii, descărcări electrice și grindină în aproape toată ţara Vreme severă în România: Cod galben de vijelii, descărcări electrice și grindină în aproape toată ţara
Antena 3 O femeie de 37 de ani s-a drept o fată de 12 ani pentru a păcăli o familie să o adopte. Și timp de 14 luni a reușit O femeie de 37 de ani s-a drept o fată de 12 ani pentru a păcăli o familie să o adopte. Și timp de 14 luni a reușit
SpyNews Soția lui Florin Salam, făcută praf din cauza rochiei de la nunta lui Dani Stoian: ”Nu se compară cu Fănica nici în vise!” Soția lui Florin Salam, făcută praf din cauza rochiei de la nunta lui Dani Stoian: ”Nu se compară cu Fănica nici în vise!”
Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
De Ziua Internațională a Femeii, Happy Channel aniversează 10 ani de emoție, iubire şi poveşti captivante
De Ziua Internațională a Femeii, Happy Channel aniversează 10 ani de emoție, iubire şi poveşti captivante
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Bianca Drăgușanu a atras toate privirile la lansarea filmului „Băieți de oraș: Golden Boyz”! Cum a apărut vedeta
Bianca Drăgușanu a atras toate privirile la lansarea filmului „Băieți de oraș: Golden Boyz”! Cum a apărut...
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu...
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul... Elle
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta anului 2026
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Cine sunt tehnocraţii lui Tomac şi ce şanse au să fie acceptaţi de partide. PSD nu este de acord cu Bogdan Glăvan, propus la Finanţe
Cine sunt tehnocraţii lui Tomac şi ce şanse au să fie acceptaţi de partide. PSD nu este de acord cu Bogdan... Antena3.ro
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... useit
PNL dorește ca guvernul Eugen Tomac să pice la vot! Așa i se deschide calea lui Ilie Bolojan
PNL dorește ca guvernul Eugen Tomac să pice la vot! Așa i se deschide calea lui Ilie Bolojan BZI
Legea salarizării, caz de pușcărie
Legea salarizării, caz de pușcărie Jurnalul
Alexandra Becali a cerut ordin de protecție după ce a fost urmărită pe stradă. Instanța a dispus monitorizare electronică
Alexandra Becali a cerut ordin de protecție după ce a fost urmărită pe stradă. Instanța a dispus monitorizare... Kudika
Nicușor Dan: L-am desemnat pe Eugen Tomac pentru funcţia de premier
Nicușor Dan: L-am desemnat pe Eugen Tomac pentru funcţia de premier Redactia.ro
ANM anunță vreme schimbătoare în iunie: zile însorite, furtuni și temperaturi peste normal
ANM anunță vreme schimbătoare în iunie: zile însorite, furtuni și temperaturi peste normal Observator
Obiceiuri pentru sănătatea glandei tiroide. Cum poți proteja acest organ
Obiceiuri pentru sănătatea glandei tiroide. Cum poți proteja acest organ MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Bebelușii născuți în iunie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia
Bebelușii născuți în iunie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din iunie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din iunie 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x