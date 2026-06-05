Antena Academy și Antena Group au organizat conferința „Piața muncii în fața revoluției AI”

Antena Academy și Antena Group au organizat pe 4 iunie 2026 conferința „Piața muncii în fața revoluției AI.

Descoperă tot ce s-a întâmplat la conferința „Piața muncii în fața revoluției AI”, organizată de Antena Academy și Antena Group | Antena 1

Business în Era AI: Tehnologia accelerează, oamenii dau direcția”, un eveniment powered by eJobs care a adus împreună lideri din business, specialiști în inteligență artificială, experți în resurse umane și profesioniști preocupați de modul în care AI-ul transformă piața muncii și organizațiile moderne.

Evenimentul a reunit perspective din business, HR, tehnologie, comunicare și leadership, într-un context în care inteligența artificială nu mai este privită ca un simplu trend, ci ca o schimbare reală care redefinește modul în care companiile lucrează, recrutează, comunică și performează.

Antena Academy și Antena Group au organizat pe 4 iunie 2026 conferința „Piața muncii în fața revoluției AI”

În cadrul conferinței au fost abordate teme esențiale pentru mediul de business actual: transformarea rolurilor profesionale, colaborarea dintre oameni și AI, competențele necesare în noile modele de lucru, integrarea inteligenței artificiale în organizații și impactul tehnologiei asupra culturii organizaționale. Speakerii au adus pe scenă strategii aplicate, exemple concrete și perspective relevante despre modul în care companiile se adaptează accelerat la noua eră a muncii.

Articolul continuă după reclamă

Printre speakerii invitați s-au numărat reprezentanți ai unor companii și organizații relevante din România, precum eJobs Group, JYSK, eMAG, BattleGroup, elefant.ro, Club Economic, Dynamic Human Resources, Qodeon. Discuțiile au pus accent pe o idee comună: într-o lume în care tehnologia evoluează rapid, oamenii fac diferența reală.

Conferința a evidențiat și o schimbare importantă din piața muncii: AI-ul devine accesibil pentru tot mai multe companii, însă avantajul competitiv real apare din modul în care organizațiile îl integrează în procese, echipe și decizii de business. În acest context, competențele aplicate, adaptabilitatea și capacitatea de a lucra eficient alături de tehnologie devin tot mai importante.

Prin organizarea acestui eveniment, Antena Academy își consolidează poziția de hub educațional orientat către business, industrie și dezvoltarea competențelor relevante pentru piața actuală a muncii. Prin programele și inițiativele sale, Antena Academy susține dezvoltarea profesională aplicată și pregătirea pentru noile realități ale unei economii accelerate de tehnologie și inteligență artificială.

Conferința „Piața muncii în fața revoluției AI” a fost organizată de Antena Academy și Antena Group, cu susținerea eJobs și sprijinul partenerilor: JYSK, eMAG, BattleGroup, elefant.ro, Club Economic, Oriflame, Dynamic Human Resources, Trumed, Qodeon, Radio ZU