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Home Poftiti pe la noi Video Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito și Sonny Medini, moment tensionat la ferma de vaci: „N-am vrut să-l înțep cu furca!”
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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito și Sonny Medini, moment tensionat la ferma de vaci: „N-am vrut să-l înțep cu furca!”

Episodul 8 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 4 august 2026. Rikito Watanabe și Sonny Medini au ajuns la o fermă de vaci, unde o glumă s-a transformat rapid într-un moment tensionat. Sonny Medini a înțepat din greșeală cizma lui Rikito cu o furcă, iar acesta a reacționat impulsiv și l-a lovit cu piciorul.
Marti, 04.08.2026, 23:26
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„Mi-e frică!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

„Mi-e frică!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Logo show Marti, 04.08.2026, 23:31 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Emy Alupei a râs de felul în care Jean de la Craiova a dat cu mătura: „Zici că ai trei mâini stângi!”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Emy Alupei a râs de felul în care Jean de la Craiova a dat cu mătura: „Zici că ai trei mâini stângi!”

Logo show Marti, 04.08.2026, 23:17 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Jean de la Craiova și Emy Alupei, provocări la fabrica de conserve: „Păi de ce, am terminat Conservatorul?!”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Jean de la Craiova și Emy Alupei, provocări la fabrica de conserve: „Păi de ce, am terminat Conservatorul?!”

Logo show Marti, 04.08.2026, 23:15 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Vedetele, impresionate de tehnologia folosită în fabrica de apă: „Chiar a fost interesant”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Vedetele, impresionate de tehnologia folosită în fabrica de apă: „Chiar a fost interesant”

Logo show Marti, 04.08.2026, 22:57 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și Sonny Medini au învățat să pescuiască cu năvodul: „Am tras de plase de mi-au ieșit pe ochi!”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și Sonny Medini au învățat să pescuiască cu năvodul: „Am tras de plase de mi-au ieșit pe ochi!”

Logo show Marti, 04.08.2026, 22:16 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Sonny Medini, protagonistul unui incident neașteptat la pescuit: „N-am făcut-o intenționat. Am greșit”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Sonny Medini, protagonistul unui incident neașteptat la pescuit: „N-am făcut-o intenționat. Am greșit”

Logo show Marti, 04.08.2026, 21:23 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Minciogul a făcut diferența! Bogdan DLP, Cristina Pucean, Emy Alupei și Jean de la Craiova, provocați să prindă 10 kilograme de păstrăv

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Minciogul a făcut diferența! Bogdan DLP, Cristina Pucean, Emy Alupei și Jean de la Craiova, provocați să prindă 10 kilograme de păstrăv

Logo show Marti, 04.08.2026, 20:56 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Trezire inedită pentru Bogdan DLP, Cristina Pucean și Emy Alupei: „Mai bine îl beau!”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Trezire inedită pentru Bogdan DLP, Cristina Pucean și Emy Alupei: „Mai bine îl beau!”

Logo show Marti, 04.08.2026, 20:35 "Trebuie să aduceți 10 kg de păstrăv!" Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

"Trebuie să aduceți 10 kg de păstrăv!" Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Logo show Luni, 03.08.2026, 23:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Pierzătorii intră din nou la muncă! Misiune neașteptată la pista de bowling

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Pierzătorii intră din nou la muncă! Misiune neașteptată la pista de bowling

Logo show Luni, 03.08.2026, 23:14 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Pierzătorii ajung la muncă în pădure! Nea Mărin le dă o nouă provocare pe traseele montane

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Pierzătorii ajung la muncă în pădure! Nea Mărin le dă o nouă provocare pe traseele montane

Logo show Luni, 03.08.2026, 23:10 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Mărin duce echipele la Poiana Brașov! Câștigătorii se distrează pe ATV-uri, pierzătorii intră la muncă

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Mărin duce echipele la Poiana Brașov! Câștigătorii se distrează pe ATV-uri, pierzătorii intră la muncă

Logo show Luni, 03.08.2026, 23:00
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