Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito și Sonny Medini, moment tensionat la ferma de vaci: „N-am vrut să-l înțep cu furca!”
Episodul 8 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 4 august 2026. Rikito Watanabe și Sonny Medini au ajuns la o fermă de vaci, unde o glumă s-a transformat rapid într-un moment tensionat. Sonny Medini a înțepat din greșeală cizma lui Rikito cu o furcă, iar acesta a reacționat impulsiv și l-a lovit cu piciorul.
Marti, 04.08.2026, 23:26