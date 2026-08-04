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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 4 august 2026. Rikito Watanabe s-a înfuriat pe Sonny Medini! Ce i-a făcut acesta

În ediția din 4 august 2026 a show-ului Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, Rikito Watanabe a fost enervat de gluma lui Sonny Medini și a avut o reacție complet neașteptat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 04 August 2026, 22:40 | Actualizat Marti, 04 August 2026, 23:41
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După ce s-au întrecut la prins pește, concurenții de la Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere au aflat ce alte misiuni le-a pregătit Nea Marin. Acesta a fost momentul în care, aflat la grajdurile cu vaci, Rikito Watanabe s-a înfuriat la culme pe gluma făcută de Sonny Medini și a reacționat în cel mai neașteptat mod posibil. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat în ediția din 4 august 2026 a show-ului în care este gazdă Nea Marin, dar și ce a făcut japonezul furios.

Rikito Watanabe s-a înfuriat pe Sonny Medini! Ce i-a făcut acesta, în ediția din 4 august 2026 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere

Urmărește clipul video de mai sus ca să vezi ce reacție complet neașteptată a avut japonezul la gluma lui Sonny Medini.

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colaj foto cu rikito watanabe si sonny medini de la poftiti pe la noi:poftiti la intrecere

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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 4 august 2026. Jean de la Craiova, show de zile mari la o fabrică. Ce a făcut c...
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