Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Jean de la Craiova și Emy Alupei, provocări la fabrica de conserve: „Păi de ce, am terminat Conservatorul?!”
Episodul 8 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 4 august 2026. Jean de la Craiova și Emy Alupei au pierdut întrecerea și au ajuns la o fabrică de conserve, unde au avut de curățat pește. Fidel stilului său, Jean de la Craiova a făcut haz de necaz și a glumit: „Păi de ce, am terminat Conservatorul?”. În același timp, câștigătorii, Bogdan DLP și Cristina Pucean, s-au bucurat de o degustare de preparate din pește.
Marti, 04.08.2026, 23:15