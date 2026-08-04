Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Vedetele, impresionate de tehnologia folosită în fabrica de apă: „Chiar a fost interesant”

Episodul 8 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 4 august 2026. Jean de la Craiova, Emy Alupei, Rikito Watanabe și Sonny Medini au ajuns la o fabrică de apă, unde au participat la procesul de îmbuteliere. Vedetele au fost impresionate de tehnologia folosită și de modul complet automatizat în care erau ambalate produsele. „Chiar a fost interesant”, a spus Sonny Medini

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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito și Sonny Medini, moment tensionat...

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Luni, 03.08.2026, 23:10

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Luni, 03.08.2026, 23:00