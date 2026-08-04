Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Emy Alupei a râs de felul în care Jean de la Craiova a dat cu mătura: „Zici că ai trei mâini stângi!”
Episodul 8 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 4 august 2026. Jean de la Craiova și Emy Alupei au ajuns la un restaurant, unde au primit sarcina de a mătura și de a spăla podelele. Încercările lui Jean de la Craiova au stârnit hohote de râs, mai ales după comentariul făcut de Emy Alupei: „Zici că ai trei mâini stângi!”.
Marti, 04.08.2026, 23:17